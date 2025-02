Calcio Serie D: male le marchigiane. Va ko anche la Samb

Un turno di campionato negativo per le squadre marchigiane, con Samb, Ancona, Fermana, Atletico Ascoli e Vigor Senigallia tutte sconfitte.

La Samb perde 1-0 ad Avezzano e vede assottigliarsi il vantaggio sulle inseguitrici Chieti e Teramo, ora a -8 dalla vetta. Gli abruzzesi si confermano bestia nera dei rossoblù, unica squadra ad aver battuto la capolista, bissando la vittoria dell’andata. Il gol vittoria è firmato da Cannavaro al 45’ del primo tempo, con un tiro dai 25 metri che non lascia scampo a Orsini. La Samb, orfana di Eusepi e Battista, prova a pareggiarla con Sbaffo e Moretti, ma nel secondo tempo rischia di capitolare sulla conclusione di Konaté, deviata con i piedi da Orsini. Il punteggio non cambia e la Samb perde un’imbattibilità che durava da 16 turni consecutivi. Un campanello di allarme per i rossoblù, che hanno raccolto tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite.

Mastica amaro anche l’Ancona, sconfitta 1-0 in casa dal Termoli, che l’aveva umiliata già all’andata con un sonoro 4-0. I molisani sfatano il tabù del Del Conero, dove non avevano mai vinto, grazie al gol al 10’ minuto di Esposito, bravo a liberarsi in area e battere il portiere dorico sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ospiti che vanno poi vicini al raddoppio alla mezz’ora su classica azione di contropiede. Nel secondo tempo il Termoli si chiude nella propria metà campo per difendere il prezioso vantaggio. Keità viene espulso nel finale ma non c’è più tempo per recuperare. L’Ancona incappa in un’altra brutta prestazione.

Colpo grosso della Civitanovese che espugna il Mancini di Castelfidardo per 1-0. Decide al 13’ del primo tempo un gol di Diop, che stacca di testa indisturbato in area su calcio d’angolo. Nel secondo tempo Nanapere fallisce l’1-1 solo davanti a Petrucci. Nel finale sempre a Nanapere viene annullato per fuorigioco il gol del pareggio. La Civitanovese raccoglie quanto di buono seminato nelle ultime gare, dove non era riuscita per un soffio a fare bottino pieno. Tre punti d’oro in chiave salvezza per la squadra di Senigagliesi.

Nell’altro derby marchigiano il Fossombrone si sbarazza della Recanatese con un rotondo 4-1, anche se il risultato punisce in maniera eccessiva la formazione ospite. La squadra di Bilò passa in vantaggio al 15’ con Zini, che raccoglie un lancio dal centrocampo, elude la marcatura di Urso e batte Bianchini. Il Fossombrone però reagisce subito e nello spazio di due minuti capovolge il risultato grazie alla doppietta del bomber Casolla (di nuovo capocannoniere con 14 reti), che prima pareggia i conti al 26’ su un batti e ribatti in area, poi firma il sorpasso al 28’ approfittando di uno svarione difensivo dei giallorossi. La Recanatese sfiora il pareggio con D’Angelo e poi ancora con Zini, che nel secondo tempo colpisce la traversa. Scampato il pericolo, i padroni di casa chiudono la partita segnando prima il 3-1 con Amerighi, appena subentrato, che pesca il jolly dalla distanza, poi con Broso che anticipa Bianchini in uscita siglando il definitivo 4-1. Fossombrone che si porta in classifica a quota 37 punti, ad una sola lunghezza di distanza dal quinto posto dell’Ancona, l’ultimo utile per accedere ai play-off.

La Fermana prima si illude e poi si arrende a Chieti. I canarini vanno in vantaggio nel primo tempo con Valsecchi, poi i padroni di casa pareggiano con Di Filippo ad inizio ripresa e passano in vantaggio con Forgione al 93′. Finisce 2-1 per gli abruzzesi. La Fermana scivola di nuovo all’ultimo posto in classifica, superata dal Notaresco che batte in casa il L’Aquila.

Passo falso anche per l’Atletico Ascoli, che perde 2-1 sul campo del Roma City. I bianconeri passano in vantaggio nel primo tempo, ma calano nella ripresa e i padroni di casa ne approfittano, trovando il pareggio nei primi minuti del secondo tempo e poi mettendo a segno il gol vittoria nel finale sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La Vigor Senigallia perde 2-0 in casa contro il Teramo. Gara equilibrata fino all’episodio che condiziona il match: l’espulsione di Kone al 37’ del primo tempo, per un fallo di reazione. Nella ripresa il Teramo ne approfitta e passa in vantaggio con Loncini al 55’ e raddoppia con un eurogol di Pietrantonio al 59’.

LA CLASSIFICA

Samb 55, Chieti (-1) 47, Teramo 47, L’Aquila 45, Ancona 38, Fossombrone 37, Vigor Senigallia 33, Castelfidardo 33, Atletico Ascoli 32, Avezzano 32, Recanatese 29, Roma City 28, Termoli 27, Sora 26, Civitanovese 25, Notaresco 22, Isernia 22, Fermana (-2) 21.