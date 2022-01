Calcio Serie D: male le marchigiane, sorride solo il Montegiorgio

La serie D riapre i battenti dopo due settimane di sospensione, anche se saltano tre partite causa Covid tra cui il derby Fano – Porto D’Ascoli. Non è stata una giornata positiva per le compagini marchigiane. L’unica a gioire è il Montegiorgio che fa suo il derby in trasferta contro il Tolentino con un perentorio 3-0. Protagonista del mach Lorenzo Albanesi che firma due dei tre gol rossoblu. Il Tolentino può recriminare per un rigore sbagliato da Padovani sullo 0-0. Ne approfittano gli ospiti che sbloccano la gara al 71’ e raddoppiano all’82esimo (sempre con Albanesi), poi Zancocchia nel finale firma il terzo gol. Tre punti pesantissimi per la squadra di Eddy Mengo che abbandona il terzultimo posto in classifica e affianca la Matese a quota 20 (davanti a Samb e Fano), nell’ultima casella libera per la salvezza senza play-out. Matese e Fano dovranno però recuperare la partita non disputata per Covid, rispettivamente contro Trastevere e Porto D’Ascoli.

La Sambenedettese non va oltre il pareggio casalingo a reti bianche contro il Pineto. La classifica continua a non sorridere, ma i rivieraschi avrebbero meritato la vittoria, soprattutto per quanto visto nel secondo tempo, con un rigore sbagliato da Fall. Tante assenze e molti volti nuovi per la squadra di mister Sante Alfonsi, apparsa ancora in fase di rodaggio ma sulla buona strada per dare una svolta al proprio campionato.

Cade invece la capolista Recanatese (prima sconfitta in trasferta), che perde per 1-0 sul campo del Chieti. I giallorossi hanno la palla per portarsi in vantaggio con Sbaffo, che al 18′ centra in pieno la traversa. Il Chieti è più fortunato al 51’ quando il tiro su punizione di Pietrantonio colpisce il palo e finisce sui piedi di Fabrizi che mette a segno il tap-in vincente. La squadra di mister Pagliari resta saldamente al comando del girone, anche se le inseguitrici Fiuggi e Notaresco (entrambe vincenti) rosicchiano tre punti, mentre il Trastevere dovrà recuperare la gara contro il Matese.

Proprio l’Atletico Fiuggi espugna il Mancini di Castelfidardo con un secco 3-1. Passano in vantaggio gli ospiti con Frabotta dopo appena 11 minuti. Pareggia il baby bomber Cardinali (al sesto gol in campionato) cinque minuti più tardi. I biancoverdi provano così a vincerla, ma i laziali si difendono bene e passano nuovamente in vantaggio prima dell’intervallo, poi chiudono i conti al 76’ con Sowe. Entrambi i gol sono però viziati da un presunto fallo subito precedentemente dai fidardensi, non ravvisato dal signor Ursini di Pescara. È la terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Manoni, che mercoledì dovranno però recuperare la gara casalinga contro il San Nicolò Notaresco, oggi vincente per 4-0 contro l’Aurora Alto Casertano.