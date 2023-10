Calcio serie D: le sfide della settima giornata

In campo domani (domenica 22 ottobre) alle ore 15 per la settima giornata del campionato di serie D. Impegni casalinghi per le marchigiane ad accezione dell’Atletico Ascoli, alla sua seconda trasferta consecutiva. La Samb non può sbagliare in casa contro lo United Riccione del bomber Antonio Ferrara, capocannoniere del girone con 5 reti. I rossoblù hanno bisogno di una vittoria (che in casa manca da oltre un mese), dopo il pareggio di una settimana fa contro il Fossombrone e l’uscita dalla Coppa di serie D contro il Fano ai rigori, dove Lauro ha comunque lasciato spazio alle seconde linee. Il tecnico ischitano potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico, passando da uno spregiudicato 4-2-4 ad un più equilibrato 4-3-3, modulo già pensato in precampionato. Un’ipotesi però con pochi riscontri al momento, perché la Samb si è allenata a porte chiuse e farà altrettanto nella rifinitura di oggi.

Il Fossombrone torna a giocare davanti al proprio pubblico, dopo aver sfiorato il colpaccio una settimana fa al Riviera delle Palme contro la Samb, in una gara che l’ha vista per due volte in vantaggio e raggiunta sul 2-2 finale solo al 90’. La squadra di mister Fucili ospita un Termoli affamato di punti, penultimo in classifica e reduce dal pareggio interno contro il Sora. I biancoazzurri vogliono continuare a sorprendere: con una vittoria potrebbero di nuovo tornare in vetta alla classifica, approfittando del passo falso della capolista Chieti impegnata nel derby di Avezzano.

Deve guardarsi alle spalle invece la Vigor Senigallia, risucchiata quasi in zona play-out dopo tre sconfitte consecutive contro Chieti, L’Aquila e Campobasso. Va detto che il calendario non ha aiutato e che le prestazioni in campo ci sono state. Ora però c’è da fare risultato in casa contro il Real Monterotondo, una squadra giovane che sta vivendo un buon momento di forma. Mister Clementi potrà contare sul recupero di alcuni infortunati come Gambini, Pesaresi e Broso.

Partita ostica in casa per l’Alma Fano, che ospita un Matese rilanciato da tre successi consecutivi dopo una partenza sottotono. I granata in settimana hanno ottenuto il pass per la Coppa battendo a domicilio la Samb, ma ora devono allungare il passo in campionato, con una classifica che risente ancora dello 0-3 a tavolino contro il Fossombrone.

Ancora una gara in trasferta per l’Atletico Ascoli, che dopo l’ottimo pareggio ottenuto a L’Aquila punta ad un altro risultato positivo nella Capitale contro il Roma City, squadra con l’attacco più prolifico del girone F di serie D (15 reti segnate) ma anche la seconda peggior difesa (12 gol subiti).