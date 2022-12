Calcio Serie D: impresa del Tolentino, si fermano Porto d’Ascoli e Senigallia

La vittoria che non ti aspetti e che può segnare la svolta del campionato cremisi. Il Tolentino espugna la Capitale vincendo per 2-1 in casa della vicecapolista Trastevere. Unica squadra del girone ad aver strappato i tre punti sul campo della squadra romana. Una vittoria arrivata in rimonta, allo scadere e in inferiorità numerica (per l’espulsione di Stefoni al 30’ st) grazie all’eurogol di Vitiello, che da quasi trenta metri disegna una traiettoria perfetta sotto l’incrocio. La gara si era aperta con il vantaggio dei padroni di casa al 25’ con Tortola. Il Tolentino non si disunisce e nel secondo tempo la ribalta, prima trovando il pareggio con Gori al 74’, poi con il gol vittoria di Vitiello al 94’.

Il passo falso del Trastevere avvantaggia la fuga del Pineto (ora a +7) che vince per 3-1 sul campo del Porto d’Ascoli. Gara mai in discussione, con gli abruzzesi che dilagano grazie alla tripletta di Njambè, sempre più capocannoniere del torneo con 12 realizzazioni. L’attaccante camerunense si trova a meraviglia con il neo acquisto Emili e da una loro combinazione nasce il gol dello 0-1 al 21’. La reazione del Porto D’Ascoli arriva al 36’ con Napolano che sfiora il pareggio. Nella ripresa ancora i padroni di casa sfiorano l’1-1 prima con Sowe e poi con Battista, ma è decisivo l’intervento del portiere ospite Mercorelli. Sul capovolgimento di fronte arriva invece il raddoppio e due minuti dopo il tris sempre ad opera di Njambè. Gol della bandiera del Porto d’Ascoli all’86’ con Battista.

La Samb strappa un punto a Vastogirardi: dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Lorusso nel primo tempo, la rete del pareggio rossoblù nella ripresa è messa a segno da Marras (talento under ritrovato) su assist del neo acquisto Torromino.

Si ferma invece ad Avezzano la corsa della Vigor Senigallia, che perde 3-1 dopo una serie di sette risultati utili consecutivi. I padroni di casa passano già nel primo tempo con la rete di Cissè. Nella ripresa l’Avezzano raddoppia con Zanon (che sfrutta l’incertezza di Sarti) e poi chiude il match con il neo-entrato Corrado. In pieno recupero arriva il gol della bandiera della Vigor con Magi Galluzzi.

Non va oltre il pareggio (1-1) il Fano in casa contro il Cynthialbalonga, anche se i padroni di casa avrebbero meritato di vincere. I granata vanno in vantaggio nella ripresa con Drolè, poi gli ospiti trovano il pareggio con Fontana su un episodio molto contestato, dopo un rigore parato poco prima da Tommasino all’ex Sivilla. Ma nel finale la squadra di Mosconi rischia addirittura la beffa con la traversa colpita dal Cynthia in pieno recupero.

Buon punto conquistato dal Montegiorgio sul campo del Matese, sesta forza del campionato e in serie positiva da dieci partite consecutive. Nella trasferta più lunga della stagione, la squadra di Baldassarri impatta a reti bianche, sfiorando il vantaggio in più occasioni, ma portando a casa un pareggio che sarà utile nel proseguo del campionato.