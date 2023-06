Il forte esterno offensivo carica l'ambiente in vista del ritorno con l'Agazzanese. C'è in palio il balzo di categoria, previsto il tutto esaurito

FOSSOMBRONE – Il Fossombrone e la Serie D sono vicini, ancora una volta. La finalissima di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza è prevista domenica 18 giugno, allo stadio comunale Marcello Bonci, ore 16,30.

Si ripartirà dal 2-2 maturato in Emilia-Romagna, in casa dell’Agazzanese, ovvero il club piacentino che rappresenta l’ultimo ostacolo tra Fossombrone e quarta serie. Ai ragazzi di mister Michele Fucili basterà ovviamente vincere per essere promossi in D, ma anche un pareggio a reti bianche o 1-1. Con il 2-2 bis si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. L’Agazzanese può solo vincere oppure pareggiare segnando almeno tre gol.

C’è il forte esterno offensivo del Fossombrone, Tommaso Battisti, a scuotere l’ambiente: «Mi attendo una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Loro desiderano avere spesso il pallino del gioco in mano, noi in ripartenza possiamo fare molto male. Dovremo mettere in campo la massima attenzione, sapendo che anche un solo gol potrebbe significare Serie D. Non nego che sono tornato a Fossombrone proprio per centrare questo traguardo. Parliamo di una società, di una piazza, che meritano questa gioia da un paio di anni. Raggiungere la quarta serie significherebbe completare un percorso di crescita importante».