Serie D: il Fano ai play-off, la Vigor avvicina la vetta

Terzultima giornata molto positiva per tutte le marchigiane, con le vittorie di Fano, Senigallia, Tolentino e Sambenedettese. Fa eccezione del Montegiorgio, che perde in casa 1-0 contro il Matese e scivola al penultimo posto in classifica (che comporta la retrocessione diretta), complice la vittoria del Notaresco in casa contro il Termoli. Gli ospiti passano grazie al gol di Sorrentino a metà del primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa restano a galla grazie al Forconesi che para un rigore a Napoletano, ma sono sfortunati quando colpiscono due legni, prima con Monza nel primo tempo e poi con Diop nei minuti di recupero. Per i rossoblù si avvicina lo spettro dell’Eccellenza, così come per il Tolentino, che torna a vincere in casa (secondo successo casalingo stagionale) ma resta ancorata all’ultimo posto a – 5 dai play-out. I cremisi si impongono per 2-1 contro la terza in classifica Trastevere, con le reti decisive di Gori e Nagy (eurogol su punizione dalla lunghissima distanza). Una vittoria da dedicare al vicepresidente Mario Lazzari (scomparso in settimana), ma che aumenta i rimpianti per una stagione che poteva andare diversamente. A due giornate dalla fine del campionato la salvezza resta purtroppo un miraggio.

In vetta alla classifica continua a crederci la Vigor Senigallia, che vince in casa 1-0 contro l’Avezzano grazie al colpo di testa di Marini al 64’ su assist del folletto Kerjota. La squadra di Clementi, ora matematicamente seconda, si avvicina ancora di più alla capolista Pineto (distante solo 4 lunghezze), fermata in casa sul 2-2 da un grandissimo Porto d’Ascoli, che chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Rovinelli e Clerici. I padroni di casa pareggiano soltanto all’extra-time, con un calcio di rigore molto dubbio trasformato da Lo Sicco al 93’.

Vittoria in trasferta per l’Alma Juventus Fano, che espugna il campo del Cynthialbalonga per 1-0 grazie al gol di Drolè al 63’. Un successo pesantissimo per il Fano di mister Mosconi, che si qualifica matematicamente ai play-off e blinda il quarto posto in classifica, a quattro lunghezze di distanza dal podio, ancora pienamente raggiungibile.

Tre punti decisivi li conquista anche la Sambenedettese, che vince in casa 1-0 e conquista la matematica salvezza a quota 43 punti. Decide il gol nella ripresa di Vita, che segna di testa su cross di Angiulli. Decisivo però il portiere locale Guerrieri che nel primo tempo neutralizza il rigore di Makni.