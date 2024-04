Serie D, esonero bis per Lauro dopo la sconfitta nel derby della Samb

La sconfitta nel derby costa nuovamente la panchina a Maurizio Lauro. Il tecnico ischitano viene esonerato per la seconda volta dalla Samb, che lo aveva già sollevato dall’incarico a marzo, dopo il pareggio casalingo contro il Monterotondo. Al suo posto era arrivato Alessandrini, rimasto in sella per appena tre partite, poi la società aveva richiamato Lauro. Questa volta la squadra sarà affidata al vice Marco Mancinelli, che avrà il compito di traghettare la squadra ai play-off. Il Lauro bis si chiude con un bilancio decisamente negativo: un pareggio casalingo contro il Chieti e tre sconfitte consecutive contro L’Aquila, Campobasso e Atletico Ascoli. E’ chiaro però che le responsabilità non sono tutte da imputare al tecnico. Il derby perso contro l’Atletico Ascoli segna il punto più basso della stagione. I bianconeri vincono 2-1 in rimonta e con pieno merito, grazie ai gol di Ciabuschi e Minicucci, che ribaltano il vantaggio ospite firmato da Tomassini. I ragazzi di mister Seccardini conquistano la matematica salvezza con due giornate di anticipo, frutto di un percorso in costante crescita. Grande festa in campo e fuori, con la squadra in Piazza del Popolo per salutare i propri tifosi: “ci riveDiamo il prossimo anno – scrivono sulla pagina facebook della società – buonanotte dalla Piazza più bella del Mondo”.

In zona salvezza esulta anche il Fossombrone, che vince 1-0 sul campo del Roma City e si mantiene a +2 dalla zona play-out. I locali sbagliano un calcio di rigore al 23’ del secondo tempo e la squadra di Fucili ne approfitta per fare il colpaccio, segnando il gol vittoria con Pandolfi al 31’.

Male invece il Fano che perde 2-1 a Sora e rivede il baratro della retrocessione diretta. Il Vastogirardi (penultimo) vince 2-0 a Senigallia e raggiunge proprio i granata a quota 29 punti in classifica. I molisani passano al Bianchelli contro una Vigor sciupona e troppo imprecisa sotto porta. La buona notizia per la squadra di mister Clementi è che nulla cambia in zona play-off: perdono anche le inseguitrici Chieti e Roma City, mantenendo i distacchi inalterati dalla Vigor a 2 partite dal termine della regular season.