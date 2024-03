Calcio, Serie D: derby Vigor-Atletico, Manoni al debutto con il Fano

La Samb affronta al Riviera il Monterotondo, il Fossombrone in casa contro il Notaresco. Fano-Chieti è la “prima” per entrambi gli allenatori

La Samb torna a casa dopo due trasferte consecutive per affrontare il Real Monterotondo (ore 15), quart’ultimo in classifica a quota 24 punti. Una gara abbordabile sulla carta per la squadra di Lauro, che detiene il miglior attacco del girone (46 gol messi a segno), contro la peggiore difesa del torneo (45 gol subiti). Problemi di abbondanza per il tecnico rossoblù, con quasi tutti a disposizione e parecchi dubi di formazione. In difesa la scelta è tra Pezzolla o Sbardella (che ha segnato il gol vittoria a Riccione), mentre a centrocampo Bontà scalpita per una maglia da titolare (il sacrificato sarebbe Scimia), infine in attacco i ballottaggi riguardano Fabbrini-Battista e Martiniello-Tomassini.

Tutto pronto a Senigallia per il derby tra Vigor e Atletico Ascoli (ore 15). La squadra di Clementi deve riconquistare la zona play-off, mentre gli ascolani lottano per non finire nei play-out. Marzo sarà un mese cruciale per i bianconeri, con tanti scontri diretti e trasferte insidiose, tra cui quelle di Tivoli e Fano (infrasettimanale prima di Pasqua). Il match di andata, perso dall’Atletico per 2-1, costò la panchina a mister Pirozzi. Questa volta non ci sono rischi all’orizzonte, ma i punti in palio sono comunque pesanti.

C’è curiosità nel vedere all’opera l’Alma J. Fano affidata a mister Manolo Manoni, che in settimana ha preso il posto del dimissionario Cornacchini (sostituto a sua volta di Scorsini). La società granata del neo presidente Guida si è affidata ad un tecnico abituato alle sfide impossibili, capace la scorsa stagione di salvare sul campo la vecchia Samb del patron Renzi, in una situazione di sbandamento societario. Il Fano affronta in casa (ore 14.30) il Chieti, squadra partita con ambizioni di vertice ma in caduta libera dopo aver raccolto 2 punti nelle ultime sei partite. Una crisi che ha portato al cambio di allenatore, con la guida tecnica affidata affidata a Pasquale Luiso, il Toro di Sora, indimenticabile ex centravanti del Vicenza. Gara da non perdere dunque con entrambi i tecnici al debutto sulle rispettive panchine.

Infine il Fossombrone torna davanti al proprio pubblico per ospitare il Notaresco (ore 14.30), in forte ascesa (fresca giustiziera del Fano) e attualmente in zona playoff. All’andata fu un pari a reti inviolate privo di grandi emozioni, questa volta i ragazzi di Fucili proveranno a fare bottino pieno, anche per dimenticare la giornata storta di Termoli.