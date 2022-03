Calcio serie D, derby senza vincitori. Esultano Tolentino e Recanatese

I due derby marchigiani di calcio di serie D finiscono senza vincitori né vinti, ma con altrettanti pareggi che forse non accontentano nessuno.

La Sambenedettese non va oltre lo 0-0 a Castelfidardo, su un campo difficile (anche per le pessime condizioni del terreno) e contro una squadra scorbutica, motivata dal ritorno in panchina di mister Manoni. Nel primo tempo la partita è bloccata, con pochi sprazzi di vero gioco e rare occasioni da gol. Se ne segnalano una per parte: al 24’ il diagonale di Lisi, troppo debole per impensierire Demalija; al 46’ il tiro al volo di Bracciatelli bloccato in due tempi da Knoflach.

Decisamente più avvincente la ripresa, con la Samb che alza il ritmo della gara e cerca con convinzione la via del gol. Un vantaggio che per due volte le viene annullato, in entrambi i casi con Fall e sempre per fuorigioco (sul secondo c’è qualche dubbio).

Da lì in poi la spinta propulsiva della Samb si affievolisce e il Castelfidardo riesce a controllare meglio le avanzate rossoblu, tentando addirittura il colpaccio nel finale con Cusimano, che spara alto da buona posizione. E’ un pareggio che tutto sommato può andar bene ai biancoverdi, anche se non porta grossi benefici in classifica, considerando anche la vittoria del Castelnuovo Vomano contro il Chieti. La Samb invece non può essere soddisfatta: ha cercato di più la vittoria e aveva bisogno dei tre punti per avvicinare la zona play-off.

L’altro derby marchigiano tra Fano e Montegiorgio finisce 1-1. Passano in vantaggio gli ospiti con un’ autorete dei granata, dopo una punizione di Rigen sulla traversa. Pareggia i conti il Fano al 46’ con Del Rosso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa occasioni per Misin e Santoro del Montegiorgio, mentre il Fano centra una traversa con Serges nel finale. Un pareggio che congela le classifiche di entrambe le squadre, bloccate in zona play-out.

In vetta sorridono invece la Recanatese e il Tolentino. I leopardiani, dopo la vittoria nell’anticipo di una settimana fa contro il Nereto, possono festeggiare per il pareggio a Fiuggi del Trastevere, che riporta la squadra romana a 9 punti di distanza dalla capolista. Un risultato che premia anche il Tolentino, capace di vincere per 2-0 nell’anticipo di Vasto e raggiungere così al secondo posto proprio il Trastevere, a quota 44 punti. I cremisi vanno in vantaggio con Padovani, lesto a raccogliere una respinta corta di Di Rienzo dopo una punizione di Severini. Il raddoppio arriva nel finale con un’autorete di Allegra. È l’ottavo risultato utile consecutivo per la squadra di mister Mosconi, che ora può sognare davvero in grande.