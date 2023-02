Derby salvezza Samb-Tolentino, sfida in vetta per la Vigor

Samb e Tolentino si giocano una fetta di serie D nel prossimo turno di campionato. Una sfida salvezza quella in programma domani 18 febbraio (anticipata alle ore 14.30 al Riviera delle Palme) dove il pareggio serve poco a entrambe. Il Tolentino ultimo in classifica non ha alternative, la Samb deve vincere per uscire dai play-out dopo due pareggi consecutivi. Non ci sarà mister Manoni in panchina, squalificato dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa a Pineto. Al suo posto a guidare la squadra rossoblù ci sarà il vice Daniele Romandini. Assenze importanti anche in casa cremisi dove mancheranno ben tre giocatori: Massarotti, Nagy e Salvatelli. Si affrontano due squadre ancora convalescenti ma che hanno mostrato timidi segnali di ripresa. La Samb è chiamata a mettere da parte i soliti problemi societari ancora irrisolti, anche se la squadra per ora continua ad allenarsi regolarmente.

L’altro anticipo di giornata, sempre per la concomitanza con il Carnevale, è quello che si giocherà allo stadio Mancini di Fano tra Alma e Vastese, sulla cui panchina siede ora l’ex granata Giovanni Cornacchini, fanese doc, con un passato sia da giocatore che da allenatore dell’Alma. Da tecnico della Vastese non potrà fare sconti: la squadra abruzzese ha bisogno di punti salvezza dopo il pareggio deludente di una settimana fa (1-1 contro il Termoli).

Nelle partite della domenica il big match è lo scontro al vertice tra Vigor Senigallia e Trastevere, rispettivamente seconda e terza forza del campionato. All’andata vinse per 3-2 la squadra capitolina, che già mise in mostra le sue doti offensive, confermate ora da quello che è l’attacco più prolifico del girone con 41 reti messe a segno. Per la Vigor sarà un’altra domenica di grande calcio dopo quella contro il Pineto, da vivere ancora allo stadio Bianchelli con la consueta cornice di grande pubblico.

“Mission impossible” per il Montegiorgio che affronta in casa la capolista Pineto, reduce però da un solo punto nelle ultime due partite, rallentato già dalle marchigiane Senigallia e Samb. Il Porto d’Ascoli, tornato alla vittoria dopo un mese di astinenza, affronta in trasferta un Vastogirardi affamato di punti salvezza. La squadra molisana è a pari punti con la Samb al 13° posto, ma con una partita ancora da recuperare contro il Tolentino.