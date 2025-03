Calcio Serie D: derby e scontri salvezza nel menù di giornata delle marchigiane

Recanatese-Ancona è il piatto forte del weekend di serie D, in programma domenica 2 marzo alle ore 14.30. Lo stadio Tubaldi di Recanati è già da tempo “sold out”, con i biglietti polverizzati in poco più di due ore, compresi i 507 destinati al settore ospiti. Una sfida accesa dopo le tensioni della scorsa stagione in Serie C. Quest’anno le due squadre si sono già affrontate due volte (in campionato e Coppa) e l’Ancona ha vinto entrambe le sfide. I dorici dovranno fare a meno di Alluci (squalificato) e Boccardi (infortunato), mentre la Recanatese valuterà le condizioni di Zini e Bellusci: il primo ha avuto qualche linea di febbre, il secondo è alle prese con un lieve infortunio. Sfida particolare per mister Bilò, tecnico della Recanatese con un passato nel settore giovanile anconetano. La Recanatese ha indetto la giornata giallorossa.

Altro derby di giornata in serie D è Atletico Ascoli-Castelfidardo. Entrambe reduci da sconfitte (contro Roma City e Civitanovese), le due formazioni cercano riscatto per rimanere nella zona centrale della classifica. I fidardensi ritrovano dopo quattro turni il capitano Fabbri, ma dovranno fare a meno del portiere Osama (all’ultima giornata di squalifica) e del centrocampista Nicola Gambini, fermato per un turno dal giudice sportivo. L’Atletico Ascoli, superato in classifica proprio dal Castelfidardo, si è inceppato nel girone di ritorno e ora deve guardarsi le spalle per evitare di essere risucchiato nella zona playout.

Civitanovese-Vigor Senigallia è l’altro derby con vista salvezza. I padroni di casa, in zona playout, sono reduci dalla bella vittoria in trasferta contro il Castelfidardo, che ha portato ossigeno e morale all’ambiente. La squadra di mister Senigagliesi continua a macinare punti in trasferta e a zoppicare in casa. La partita di domani può essere però un punto di svolta. Di fronte ci sarà una Vigor Senigallia in ripresa, distante sei punti dalla zona calda, anche se reduce dalla sconfitta interna contro il Teramo. Un k.o. condizionato dall’espulsione di Kone, che sarà assente per squalifica anche a Civitanova, complicando le scelte di mister Antonioli.

Dopo la sconfitta di Avezzano, la Sambenedettese cerca di invertire la rotta in casa contro l’Isernia, in piena lotta per la salvezza. La squadra di Palladini non vince da quattro giornate (tre pareggi e un ko) e punta al riscatto per mantenere a distanza le inseguitrici (Chieti e Teramo sono distanti 9 punti). Buone notizie dall’infermeria: il capitano Eusepi, assente nelle ultime tre partite per un’operazione al polso sinistro, è tornato in gruppo e potrebbe andare in panchina con una fasciatura rigida.

La Fermana si gioca il tutto per tutto nella sfida salvezza contro il Roma City. Ultimi in classifica dopo quattro sconfitte consecutive, i gialloblù devono assolutamente fare punti in casa contro la squadra laziale, diretta concorrente per la permanenza in serie D. Mister Brini dovrà rinunciare agli squalificati Romizi e Karkalis, ma potrà contare sul rientro di Diouane dopo un lungo stop.

Il Fossombrone è atteso da un Notaresco in piena ripresa. Dopo il netto 4-1 rifilato alla Recanatese, la squadra di Fucili affronta in trasferta l’ex cenerentola della serie D, che sembrava spacciata fino a un mese fa. Gli abruzzesi hanno conquistato 10 punti nelle ultime quattro gare, riuscendo così ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. Un avversario da prendere con le molle.