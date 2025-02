Serie D, derby bloccati. Ancora un pari indolore per la Samb

Terzo pareggio consecutivo per la Samb, che fa 1-1 in casa contro il Castelfidardo. Un pareggio indolore per i rossoblù, che mantengono inalterato il vantaggio in classifica sulle inseguitrici (+10), grazie al pareggio del L’Aquila e alla sconfitta interna del Teramo contro il Chieti. Partita spigolosa e difficile per i padroni di casa. Al 19’ la prima occasione della Samb, con Guadalupi che costringe Munari alla deviazione in angolo. Al 24’ però il Castelfidardo passa in vantaggio con Braconi, che di testa trasforma il traversone di Nanapere. Una Samb che fa fatica a reagire e costruire occasioni pericolose. Ci vuole l’intervallo ai ragazzi di Palladini per riorganizzare le idee. E nel secondo tempo i padroni di casa pareggiano al primo affondo, con il gol di testa di Moretti su cross pennellato di Battista. La partita resta in equilibrio. La Samb prova a vincere nel finale e sfiora il gol con Fabbrini, che impegna Elezaj. Ma nell’ultima azione della gara, è il Castelfidardo a sfiorare la vittoria con Nanapere, che conclude indisturbato in area ma trova un super Orsini a sbarrargli la via del gol.

Terminano in parità gli altri due derby marchigiani di giornata. Finisce 1-1 tra Civitanovese e Ancona, con i gol che arrivano nel primo tempo. Passa in vantaggio l’Ancona al 9’ con capitan Aluci, che dalla distanza fredda Petrucci sul proprio palo. Pareggio dei padroni di casa nei minuti di recupero del primo tempo con capitan Passalacqua. Pochi secondi dopo la Civitanovese sfiora il clamoroso sorpasso, con la conclusione di Franco che centra la traversa a portiere ormai battuto.

Pareggio per 1-1 anche tra Atletico Ascoli e Fossombrone. Qui invece succede tutto nella ripresa: prima il vantaggio dei bianconeri all’80’ con Maio, che corregge in rete dopo la respinta del portiere sulla conclusione di Feltrin. Cinque minuti dopo pareggia i conti il Fossombrone con Casolla che anticipa Pompei, mettendo a segno la sua dodicesima rete stagionale.

Finisce 2-2 tra Recanatese e Avezzano. Padroni di casa avanti al 21’ con D’Angelo, dopo una bella azione corale dei giallorossi. Poi l’Avezzano in sette minuti ribalta il risultato: al 26’ pareggia con Barbetta, poi Konatè si mette in proprio e con un sinistro chirurgico batte Del Bello per il 2-1 ospite. Nella ripresa gli abruzzesi sfiorano l’1-3 ancora con Barbetta che di testa colpisce il palo. La Recanatese fatica ma all’84’ raggiungere il pareggio, grazie al rigore procurato da Ferrante e trasformato da D’angelo (doppietta). Nel finale l’Avezzano resta in dieci ma il punteggio non cambia.

Clamoroso al Bruno Recchioni, dove il fanalino di coda Notaresco batte la Fermana 4-1. Ospiti in vantaggio dal 10’ minuto grazie alla rete messa a segno da Sall. Al 22’ arriva il momentaneo pareggio di Romizi, che risolve in mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa però il Notaresco si riporta in vantaggio con Infantino e negli ultimi minuti dilaga con la doppietta di Kapnidis che fissa il risultato finale sul 4-1 per gli ospiti. Sconfitta pesante dei canarini sia per il punteggio che per la classifica: la squadra di Brini sprofonda al penultimo posto a quota 21, a soli due punti di distanza dall’ultimo posto del Notaresco.

Colpaccio della Vigor Senigallia che espugna per 2-1 il campo del Sora, grazie ai gol firmati da Carnevale e Gonzalez. Seconda vittoria consecutiva per i rossoblù che risalgono in classifica, salendo al settimo posto in coabitazione con il Castelfidardo.

LA CLASSIFICA

Samb 55, L’Aquila 45, Chieti (-1) 44, Teramo 44, Ancona 38, Fossombrone 34, Vigor Senigallia 33, Castelfidardo 33, Atletico Ascoli 32, Recanatese 29, Avezzano 29, Roma City 25, Sora 25, Termoli 24, Civitanovese 22, Isernia 21, Fermana (-2) 21, Notaresco 19.