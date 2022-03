Calcio Serie D, nel weekend due derby e un anticipo per le marchigiane

Giornata numero 25 per la Serie D girone F del calcio marchigiao, che torna di scena questo fine settimana dopo la pausa per la Viareggio Cup, ma in versione spezzatino, con due anticipi e tre stop. Si ferma infatti il Porto d’Ascoli, in seguito a nuove positività al Covid-19 riscontrate all’interno di gruppo squadra e staff. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio delle partite contro Aurora Alto Casertano e Pineto Calcio, inizialmente in programma sabato 26 e mercoledì 30 marzo. Le date dei recuperi verranno ufficializzate nelle prossime ore dagli organi competenti. Per lo stesso motivo salta anche la gara tra Vastogirardi e Pineto, così come quella prevista per mercoledì 30 tra Vastogirardi e Montegiorgio.

Non giocherà neanche la Recanatese, che però ha già disputato la gara contro il Nereto (vinta per 4-0) e in questo turno farà da spettatrice, sperando in un passo falso delle inseguitrici. L’attenzione dei leopardiani si concentrerà sicuramente sullo scontro diretto tra Atletico Terme Fiuggi e Trastevere, rispettivamente quarta e seconda forza del campionato. Ma la capolista farà bene a tenere d’occhio anche il Tolentino, protagonista di una serie positiva di sette risultati utili consecutivi, che l’hanno proiettata al terzo posto in classifica a quota 41 punti. I cremisi giocheranno l’anticipo di sabato pomeriggio ore 14.30 in trasferta contro la Vastese. Gara che si disputerà a porte chiuse, con diretta streaming sul canale Youtube della società abruzzese. I ragazzi di mister Mosconi in caso di vittoria potrebbero portarsi addirittura a -9 dalla capolista, con nove giornate al termine del campionato. L’altro anticipo del girone è quello tra Matese e Notaresco, con fischio d’inizio però alle ore 15.30 allo stadio “Pasqualino Ferrante” di Piedimonte.

Si giocheranno domenica invece i due derby marchigiani Castelfidardo-Sambenedettese e Fano-Montegiorgio, entrambi con inizio alle ore 15.

A Castelfidardo c’è la novità del ritorno in panchina di mister Manoni, richiamato alla guida della squadra biancoverde dopo l’esonero di un mese e mezzo fa, sostituito da Mangiapane. I risultati del campo però non sono stati quelli sperati, così è arrivata la decisione di riaffidarsi all’ex tecnico del Grottammare, che aveva ben fatto nel girone di andata. Al Castelfidardo, terzultimo in classifica, servono assolutamente punti salvezza, ma dall’altra parte troverà una Sambenedettese in crescita , decisa a risalire la classifica dopo lo stop dovuto al Covid (i rivieraschi devono recuperare la gara contro il Vastogirardi). Allo stadio Mancini è stata allestita la prevendita dei biglietti nelle giornate di venerdì e sabato, in previsione di un grande afflusso di pubblico e vista la capienza ridotta della struttura fidardense.

L’altro derby in programma è quello tra Fano e Montegiorgio. Anche questo sarà uno scontro salvezza, con entrambe le squadre in piena zona play-out, anche se il Montegiorgio deve recuperare una gara casalinga contro il Nereto. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul circuito VivaTicket.