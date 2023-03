Calcio, Serie D: colpaccio Sambenedettese, tre punti d’oro contro il Roma City

Era uno scontro salvezza fondamentale quello andato in scena in serie D, girone F, tra Roma City FC e Sambenedettese, con i marchigiani che travolgono i capitolini 3-0 e conquistando tre punti pesantissimi ai fini della salvezza.

In palio c’era un successo che avrebbe allontanato una delle due squadre dai play-out, che saranno in programma tra due mesi e che ora vede più lontana la Samb rispetto al Roma City, con i rossoblu che hanno messo ora quattro punti in classifica tra loro ed i padroni di casa, a quota 29 in classifica ed in zona play-out.

Una vittoria conquistata tutta nel secondo tempo con tre marcature in appena sei minuti, tra il 16′ st ed il 22′ st, con i gol nell’ordine di Marras, Proia e Vita. Una boccata d’ossigeno importante per la Samb, ora attesa dal match casalingo, anche questo fondamentale per la salvezza, contro la Vastese, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30