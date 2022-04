Una rete di Bracciatelli fa esultare i fidardensi. I granata vanno sotto di due gol ma vincono 3-2. Il Porto D’Ascoli cade in casa, pareggio a Chieti per la Samb

Il Castelfidardo si aggiudica di corto muso il derby salvezza contro il Montegiorgio. Decisiva una rete di capitan Bracciatelli al 7’ della ripresa. I fidardensi vengono fuori alla distanza, dopo un inizio favorevole alla formazione ospite, schierata con gli ex Perpepaj e Albanesi in attacco mentre Zerbo e Marchionni partono dalla panchina. La prima occasione da gol è di marca rossoblu con Rigen che al 16’ conclude a lato da buona posizione. Ma col passare dei minuti la squadra di Manoni prende coraggio e al 42’ sfiora il vantaggio con una doppia occasione di Perkovic, neutralizzata da Forconesi. Nella ripresa dopo appena 2 minuti è ancora l’attaccante croato a fallire il gol a pochi passi dalla porta, ma l’1-0 è rimandato soltanto di pochi minuti, perché al 52’ Bracciatelli servito in area ha il tempo e lo spazio per controllare e piazzare la sfera nell’angolo più lontano. Gli ospiti provano a reagire con l’ingresso in campo di Marchionni, ma al 60’ rimangono in dieci per l’espulsione di Santoro (somma di ammonizioni). I padroni di casa al 20’ falliscono il raddoppio con Faye, poi si schiacciano troppo in difesa e il

Montegiorgio sfiora il pareggio, prima con Albanesi e poi con Marchionni su punizione, ma entrambi trovano un Demalija in giornata di grazia. Il derby finisce 1-0 per il Castelfidardo, che torna a sperare e supera in classifica il Montegiorgio, risucchiato al terzultimo posto ma con due gare ancora da recuperare.



Fa un balzo in avanti in classifica anche l’Alma Juventus Fano, che rischia grosso contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano, ma riesce a conquistare i tre punti al termine di una gara incredibile. I granata sono sotto di due gol all’intervallo e al 10’ del secondo rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Olivieri. Poi in mezz’ora la gara si ribalta: prima Tortori accorcia le distanze, poi arriva il pareggio con l’autorete di Mancino e infine Casolla firma il gol vittoria del 3-2 finale.



Importante successo anche per il Tolentino, che riscatta immediatamente il passo falso casalingo contro il fano, andando a vincere sul difficile campo di Piedimonte contro la Matese, che aveva perso soltanto un’altra volta in casa. La squadra di mister Mosconi va in vantaggio dopo appena dieci minuti con una grande conclusione dalla distanza del giovane Mengani, reduce dall’esperienza al torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D. Al 22’ ancora il Tolentino sfiora il raddoppio con il colpo di testa di Padovani che lambisce il palo. I padroni di casa, scampato il pericolo, iniziano a farsi vedere dalle parti di Bucosse, che deve fare gli straordinari al 33’ sul colpo di testa di Galesio e al 30’ del secondo tempo su un gran tiro di Napoletano.



Cade malamente in casa il Porto d’Ascoli contro la vice capolista Trastevere, che passeggia al Riviera e chiude la gara già nel primo tempo con i 3 gol firmati da Corsetti, Sannipoli e Macri. Una dura punizione per gli “orange” che nella ripresa non riescono a riaprire il match.



Ancora un pareggio per la Sambenedettese (il terzo consecutivo), questa volta sul campo del Chieti. I rossoblu vanno in vantaggio nella ripresa con Fall, bravo a sfruttare di testa il cross pennellato da Alboni. All’ 80’ la Samb si vede annullare il raddoppio di Cardella, che viene pescato in fuorigioco (è il quarto gol annullato ai rossoblu nelle ultime tre gare). Poi cinque minuti dopo arriva la beffa: Verna fugge sulla sinistra e crossa in area dove El Ouazni di testa mette alle spalle di Knoflach.