Calcio serie D: la capolista si ferma. Derby salvezza Castelfidardo-Montegiorgio

Castelfidardo e Montegiorgio si giocano domani una bella fetta di serie D. Un derby che può essere decisivo soprattutto per i padroni di casa, che devono vincere a tutti i costi per restare agganciati alla quota salvezza, senza passare per i play-out.

Il Castelfidardo è reduce dalla brutta sconfitta per 3-0 contro il Notaresco, in una gara in cui i ragazzi di Manoni hanno pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive. Un aspetto, quest’ultimo, essenziale per una squadra che deve costruire sulla difesa la propria salvezza, avendo il terzo peggior attacco del girone. All’andata vinsero i fidardensi con un gol di Braconi, ma gli equilibri di classifica nel frattempo si sono ribaltati. Il Montegiorgio ha invertito la rotta nel girone di ritorno (10 punti in 7 gare, contro i 6 in 9 partite del Castelfidardo) e deve recuperare ancora due gare rinviate per Covid, contro Nereto e Vastogirardi. Quest’ultimo stop, nell’infrasettimanale di mercoledì scorso, ha consentito ai rossoblu di avere qualche giorno in più di riposo rispetto ai fidardensi. Un vantaggio che potrebbe pesare nella dinamica del match.

Stop forzato anche per la Recanatese, che avrebbe dovuto giocare sul campo del Vastogirardi, alle prese ancora con il Covid e alla quarta gara rinviata dopo quelle con Samb, Pineto e Montegiorgio.

Torna in campo invece il Porto D’Ascoli, dopo le due gare rinviate sempre a causa Covid. Gli “orange” affronteranno in casa la vicecapolista Trastevere. Intanto in settimana la società rivierasca ha presentato ufficialmente il progetto del nuovo stadio Ciarrocchi, un impianto sportivo di proprietà con nuove tribune e spogliatoi, in grado di accogliere settore giovanile e prima squadra, ma anche club professionistici per rifiniture e partite amichevoli.

Sull’altra sponda della riviera, la Sambenedettese va in trasferta a Chieti, dove ritrova i tifosi della Curva nord, che hanno annunciato il loro ritorno allo stadio con la fine del periodo di maggiori restrizioni. Sono circa 200 i biglietti acquistati in prevendita su una disponibilità di 280 nel settore ospite dello stadio Angelini di Chieti, riaperto dopo i lavori di adeguamento. La società abruzzese intanto ha indetto la Giornata Neroverde. La squadra di mister Visi, dopo due pareggi consecutivi a reti bianche, ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi in classifica.

Il Fano dopo l’exploit di Tolentino può sfruttare il turno casalingo favorevole contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano, che mercoledì ha però ottenuto la sua prima vittoria in campionato con un roboante 5-0 ai danni del Nereto. Infine il Tolentino, dopo aver perso il derby, cerca il riscatto nella tana del Matese, che in casa ha perso solo una volta e cerca punti per blindare la serie D.