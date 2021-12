Dopo la buona gara di Notaresco, altra sconfitta per gli uomini di Antonioli che non riescono proprio a dare un minimo di continuità ai propri risultati. I soliti errori condannano di nuovo la squadra

La gara di Notaresco aveva ridato fiducia all’ambiente e soprattutto consegnato, anche se non per l’arco di tutta la gara, una Sambenedettese più autorevole in campo, che con il pareggio aveva dato continuità alla scorsa vittoria con il Castelnuovo Vomano. Oggi invece, in una gara che ha visto comunque una Samb fare la partita, i rossoblù sono usciti nuovamente sconfitti evidenziando un pessimo ruolino di marcia in trasferta.

Match che vede partire meglio la Samb, oggi con il nuovo attaccante Ameth Fall già a disposizione,che si fa avanti con alcune conclusioni. Ci prova prima Ferri Marini, poi De Sena, entrambi senza fortuna. Al 35’ c’è la prima occasione per i padroni di casa con Perpepaj, su cui si fa trovare pronto Knoflach. Al 38’ invece, è Lisi a sfiorare la traversa con una bella conclusione. Nel secondo tempo, è il Montegiorgio a spingere di più. Pericolosissima la conclusione al 50’ di Montanaro, su cui è bravo ancora una volta Knoflach. Al 60’, l’episodio che spezza l’equilibrio della gara. Il rossoblù Lisi atterra in area Albanesi. Per l’arbitro Bonci di Pesaro è rigore, che lo stesso Albanesi trasforma. Al 75’ ci prova Frulla su punizione, ma Gagliardini blocca la sfera. All’83’ è ancora il Montegiorgio con Spagna a sfiorare il raddoppio, poi è Lisi all’85’ che cerca di farsi perdonare, ma la sua conclusione è ancora bloccata da Gagliardini. Nel finale, con la Samb tutta sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio, il Montegiorgio raddoppia grazie al contropiede ben finalizzato da Nardella al 92’.

Deluso mister Antonioli al termine della gara: «Dal mio punto di vista, non è stata così brutta la prestazione, il risultato sì. La squadra ha creato, ha giocato, ma non è riuscita a finalizzare quanto proposto. Purtroppo, con un’ingenuità abbiamo regalato un rigore agli avversari. Avevo detto che sarebbe stata una gara decisa dagli episodi, e negli episodi sono stati più bravi loro. Noi non abbiamo sfruttato la mole di gioco che abbiam fatto e loro con poco, hanno vinto la partita. Purtroppo, le prestazioni vanno condite dai gol e dalle vittorie. Secondo me la squadra ha messo l’impegno, ma è mancata negli ultimi venti metri, nella fase offensiva, concedendo qualcosa in quella difensiva, in cui loro sono stati bravi a sfruttare quel poco che gli abbiamo concesso. Iniziavamo ad intravedere un po’ di luce, ora questa sconfitta è una mazzata. Eravamo venuti qui, e la formazione lo testimonia, con la voglia di vincere, ma non è stato così. In casa facciamo prestazioni diverse e portiamo a casa risultati diversi, il problema è fuori casa. Servirebbe una vittoria per sbloccarci. È impensabile fare un cammino così».

Questo il tabellino della gara:

MONTEGIORGIO-SAMBENEDETTESE 2-0

MONTEGIORGIO: Gagliardini, Diouane, Montanaro, Misin, Puca, Perini, Perpepaj (27′ Spagna), Ruci (65′ Omiccioli), Mandolesi (53′ Nardella) Albanesi (61′ Zerbo), Santoro (77′ Ballarini). A disposizione: Forconesi, Donzelli, Zancocchia, Rigen. All. Mengo.

SAMB: Knoflach, Alboni (85′ Peroni), Pica, Lulli (70′ Zanazzi), Ferri Marini (53′ Fall), Di Domenicantonio, Zgrablic, Lorenzoni, Lisi, De Sena, Frulla. A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Varga, Angiulli, Fabretti, Zappasodi. All. Antonioli.

ARBITRO: Bonci di Pesaro. Assistenti: Giorgetti di Vasto e Rignanese di Rimini.

MARCATORI: 60′ Albanesi (rig.), 92′ Zerbo.

AMMONITI: 26′ Montanaro, 52′ Lulli, 88′ Lisi, 92′ Frulla, 92′ Zerbo.