Calcio serie D, colpo di scena all’Atletico Ascoli: esonerato mister Pirozzi

Termina dopo appena 8 giornate l’avventura di Sergio Pirozzi sulla panchina dell’ Atletico Ascoli. La notizia, a sorpresa, arriva alla vigilia del turno infrasettimanale di serie D in programma domani (1° novembre), con i bianconeri impegnati nella trasferta di Sora. Fatale per Pirozzi la sconfitta di domenica scorsa nel derby casalingo contro la Vigor Senigallia. Un risultato che aveva scatenato la rabbia del tecnico nei confronti dell’arbitraggio. Pirozzi lascia l’Atletico Ascoli dopo la promozione in serie D ottenuta nella scorsa stagione e 7 punti conquistati in 8 gare in questo campionato. Per domani la squadra sarà affidata a Simone Seccardini, responsabile del settore giovanile, in attesa di capire quali saranno i futuri sviluppi.

Atmosfera completamente diversa in casa Sambenedettese, che si gode il primo posto in classifica dopo l’exploit di Monterotondo. La squadra di Lauro torna fra le mura amiche per difendere il primato contro il Termoli. Atteso ancora un volta il pubblico delle grandi occasioni al Riviera delle Palme. Mister Lauro potrebbe riproporre il 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Tomassini, Cardoni e Alessandro (che domenica ha sbagliato il suo secondo rigore consecutivo), con Battista pronto a subentrare, mentre non sarà della partita Martiniello, infortunatosi negli ultimi minuti della gara di Monterotondo.

Torna a giocare in casa anche il Fossombrone, seconda forza del campionato e ancora imbattuta. La squadra di mister Fucili, reduce dal buon pareggio di Notaresco, affronta il Matese, squadra temibile a dispetto della posizione di classifica che la vede in zona play-out dopo due sconfitte consecutive, seppur in una classifica ancora molto corta.

Ancora trasferta invece – la seconda consecutiva – per la Vigor Senigallia, impegnata allo stadio Olindo Galli di Tivoli. La squadra di Clementi, salita al quinto posto in classifica dopo due vittorie consecutive, proverà ad allungare la serie contro un avversario che si trova in zona play-out, seppur con soli 4 punti di distanza dai rossoblù. In casa Vigor da valutare le condizioni di alcuni giocatori dopo le fatiche del derby vinto domenica scorsa contro l’Atletico Ascoli.

L’Alma J. Fano affronta in casa L’Aquila, una delle compagini più attrezzate del girone, ma che sta attraversando un momento di difficoltà (2 punti nelle ultime 3 giornate). «Arriveranno a Fano con il dente avvelenato e giocheranno per vincere la partita – ha dichiarato mister Scorsini alla vigilia -. Affrontiamo uno dei migliori organici del campionato, ma noi siamo al top a livello mentale». Intanto la società granata ha ufficializzato l’arrivo del difensore classe 2004 Emanuele Meneschincheri, che sarà a diposizione per la gara di domani.