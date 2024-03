Calcio, Serie D: si parte con l’anticipo Atletico Ascoli-Avezzano

La 28esima giornata del girone F di serie D si apre domani 23 marzo con gli anticipi delle ore 14.30 tra Monterotondo-Tivoli e Atletico Ascoli-Avezzano. Impegno gravoso per i bianconeri che affrontano la quarta forza del campionato, in piena corsa per i play-off, ma i ragazzi di mister Seccardini hanno dimostrato di trovarsi a proprio agio contro le grandi del torneo. In più la posizione di classifica (nono posto) permette di approcciare la gara con maggiore serenità, dopo i 7 punti conquistati nelle ultime tre gare.

Domenica si giocano le altre sette partite in programma in serie D, tra cui il derby tra Vigor Senigallia e Alma Juventus Fano. All’andata finì 2-2, ma da allora il Fano ha cambiato due volte allenatore. Ora sulla panchina granata siede mister Manoni, che proverà a ripetere l’impresa della scorsa stagione, quando prese in corsa la Samb (anch’essa al terzo cambio do allenatore) portandola verso una tranquilla salvezza. I granata hanno bisogno di punti per allontanare lo spettro della retrocessione diretta, distante appena due lunghezze, ma sulla loro strada troveranno una Vigor in piena lotta play-off, a -1 dal quinto posto del Notaresco. Previsto il grande pubblico sugli spalti del Bianchelli. Erano circa 3000 gli spettatori presenti nell’ultimo ultimo precedente a Senigallia, la finale play-off di serie D dello scorso anno, quando i granata con cinismo s’imposero per 1-0 con gol su punizione di Nappello.

La Samb cerca il riscatto in trasferta contro il Matese, fanalino di coda del girone, dopo il passo falso casalingo di domenica scorsa. I rossoblù sono obbligati a vincere per restare ancora sulla scia della capolista Campobasso (a+5), che avrà un turno casalingo favorevole – almeno sulla carta – contro il Vastogirardi penultimo. Mister Alessandrini potrebbe optare per un cambio di modulo, tornando al 4-3-3 già utilizzato da Lauro nel recente passato. Ai lati del tridente offensivo si piazzerebbero Senigagliesi e Fabbrini, con al centro uno tra Tomassini e Martiniello. Sono 210 i tagliandi messi a disposizione dei tifosi marchigiani, ma ci sarà la possibilità anche della diretta streaming sulla pagina Facebook del Matese al costo di 8 euro.

Trasferta ostica per il Fossombrone, impegnato sul campo del L’Aquila terzo in classifica. I marchigiani vengono da due sconfitte consecutive (non era mai successo finora) che hanno minato le certezze accumulate in questi mesi. La classifica per ora non preoccupa, ma il margine di sicurezza sulla zona play-out si è assottigliato (5 punti con 7 gare da giocare). Il calendario in questo momento non aiuta: dopo la trasferta abruzzese ci sarà il match casalingo contro la capolista Campobasso, poi i due derby consecutivi contro Vigor Senigallia e Atletico Ascoli. Ci vogliono calma e sangue freddo.