Serie D, l’anno in rassegna: il 2022 delle marchigiane

Si chiude l’anno 2022 che ha visto la storica promozione in serie C della Recanatese e il ritorno della Vigor Senigallia in serie D

Il 2022 verrà ricordato per la storica promozione della Recanatese in serie C, al termine di un campionato dominato dai leopardiani (che chiudono il torneo con il miglior attacco e la migliore difesa). Obiettivo raggiunto l’8 maggio 2022 con la vittoria per 3-0 sul campo del Matese, nella trasferta più lunga della stagione. Tra i protagonisti dell’impresa, impossibile non menzionare capitan Sbaffo, il Re Leone, trascinatore dei giallorossi per carisma e numeri (23 gol realizzati, capocannoniere del torneo).

Mentre nel 2022 ha abbandonato la categoria il Castelfidardo, retrocesso dopo lo spareggio ad alta intensità contro l’A.J.Fano, con i granata che acciuffano la salvezza sul filo di lana grazie al gol di Casolla all’89’. La Samb, partita con altre ambizioni, si consola vincendo un play-off che non porta al salto di categoria. Mentre dall’Eccellenza arriva la promozione della Vigor Senigallia in serie D.

I NUMERI DEL GIRONE DI ANDATA

La fine dell’anno corrisponde alla chiusura del girone di andata del torneo 2022/23. Il campione d’inverno è il Pineto che guida la classifica con 40 punti, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (contro l’A.J. Fano alla seconda giornata). Gli abruzzesi stanno dominando il campionato: hanno la miglior difesa (12 reti subite) e il miglior attacco con 35 gol, di cui 12 realizzati dal capocannoniere del girone Mussadya Njambè, vecchia conoscenza delle squadre marchigiane (Montegiorgio e Castelfidardo). Questo potrebbe essere l’anno giusto per il Pineto, che da anni non nasconde le proprie ambizioni di promozione.

Ma la vera sorpresa del girone è la Vigor Senigallia, che da neopromossa ha stupito tutti chiudendo il girone al secondo posto solitario con 33 punti. Il miglior realizzatore dei rossoblù è l’albanese Sabah Kerjota, tra i protagonisti della stagione. Attaccante atipico, esterno e un po’ fantasista, che a soli 21 anni sta già dimostrando talento e maturità.

Il fanalino di coda del campionato è il Tolentino, che è anche l’unica squadra a non aver ancora vinto in casa. La società cremisi ha condotto un’importante campagna acquisti durante il mercato invernale: l’obiettivo è invertire completamente il trend nel 2023 e centrare il traguardo salvezza. Stesso obiettivo che si prefigge il Montegiorgio, cercando di evitare i play-out.

Ancora una stagione complicata per la Sambenedettese, con cambi di allenatore e rumors societari. La squadra rossoblù ha sofferto il mal di casa (solo 4 punti conquistati al Riviera delle Palme), compensato da un ruolino di marcia in trasferta da primato, dove ha ottenuto 17 punti al pari della capolista Pineto.

Incredibile invece la continuità del Porto d’Ascoli, che dopo le prime 17 giornate ha esattamente gli stessi punti dello scorso campionato e mantenendo la stessa media può migliorare l’ottimo risultato della scorsa stagione. Il Fano di mister Mosconi invece è nel limbo tra salvezza e play-off. Dopo un ottimo inizio ha rallentato il passo (anche a causa dei tanti infortuni) e il 2023 svelerà le reali potenzialità dei granata.