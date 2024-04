Serie D: l’Alma Fano retrocede in Eccellenza, il Fossombrone è salvo

Giornata di verdetti in serie D. L’Alma Fano perde 2-0 ad Avezzano e retrocede in Eccellenza con una giornata di anticipo, per via della vittoria del Real Monterotondo che si porta a +12 sui granata evitando così i play-out (servivano almeno 7 punti di margine). Diventa inutile dunque lo scontro diretto in programma domenica prossima nell’ultima giornata di campionato. Il Fano tocca uno dei punti più bassi della sua storia ultracentenaria, tornando a giocare in un campionato regionale dopo 58 anni passati tra serie C e D, al termine di un’annata maledetta con tre cambi di allenatore, un passaggio di proprietà e ritardi nel pagamento degli stipendi ai giocatori. E dire che solo un anno fa l’Alma Fano di mister Mosconi chiudeva la stagione vincendo i play-off di serie D. Ora il futuro è più che mai un’incognita per la squadra granata.

A pochi chilometri di distanza festeggia invece il Fossombrone, che pareggia in casa 0-0 contro il Sora e ottiene la matematica salvezza. Un punto che fa felice anche la squadra ospite, che raggiunge ugualmente la salvezza grazie ai risultati degli altri campi. Un traguardo eccezionale per la squadra di Fucili, neopromossa in serie D e protagonista di un campionato in cui non ha mai toccato la zona play-out.

Salvezza già ottenuta dall’Atletico Ascoli, che vince a Notaresco 1-0 e ottiene il suo nono risultato utile consecutivo, simbolo di una cavalcata vincente maturata nel girone di ritorno. Fantastica la stagione dei bianconeri, anch’essi neopromossi, che si sono guadagnati l’appellativo di squadra ammazza grandi e sarebbero addirittura in corsa per i play-off, traguardo ancora possibile nell’ultima giornata di campionato con una serie di incastri favorevoli.

Quei play-off che potrebbero invece sfuggire alla Vigor Senigallia, sconfitta 2-1 a Riccione, beffata da un gol nel finale a tempo quasi scaduto. Sarebbe bastato un pareggio ai ragazzi di Clementi per mantenere il quinto posto utile per i play-off. Ora invece vengono scavalcati dal Roma City (a pari punti ma avanti negli scontri diretti) e il destino non è più nelle mani dei rossoblù, che domenica prossima dovranno vincere in casa contro la Samb e sperare che non faccia altrettanto il Roma City.

Proprio la Samb è tra le più grandi delusioni del torneo. I rivieraschi pareggiano 1-1 in casa contro il Roma City e conquistano i play-off (magra consolazione) ma vengono scavalcati in classifica dall’Avezzano.

Il Campobasso invece vince a Chieti ed è matematicamente promosso in serie C.