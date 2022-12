Calcio, Serie D al giro di boa: si chiude con il derby tra Senigallia e Montegiorgio

Si chiude domani (mercoledì 21 dicembre) il girone di andata della serie D, ultimo atto prima della lunga sosta natalizia che terminerà l’8 gennaio, con la ripresa del campionato. Fari puntati sul derby del Bianchelli, con inizio alle ore 15, tra Vigor Senigallia e Montegiorgio. Per i ragazzi di mister Aldo Clementi è un’occasione d’oro per chiudere in bellezza, davanti ai propri tifosi, un 2022 davvero da incorniciare, che ha visto Senigallia vincere l’Eccellenza e ritrovarsi da neopromossa al secondo posto solitario in serie D. Sulla sua strada la Vigor Senigallia troverà un Montegiorgio in piena lotta salvezza, invischiata ancora nei play-out ma ad un passo dalla zona della tranquillità. La squadra di mister Baldassarri punterà sulla difesa, punto di forza con soli 13 gol subiti (la terza del girone), per sbarrare la strada agli avversari cercando poi l’affondo giusto.

Il Porto d’Ascoli dopo l’exploit in trasferta a Tolentino, torna a giocare al Riviera delle Palme dove affronterà il Trastevere, reduce da tre sconfitte consecutive. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 27 punti e per gli “orange” un eventuale vittoria sarebbe pesantissima in chiave play-off.

L’A.J.Fano cerca il riscatto in casa contro il San Nicolò Notaresco, dopo il passo falso di domenica a Chieti. La squadra di Mosconi ha perso contatto dalla zona play-off e contro la cenerentola del girone (ultima con Tolentino e Termoli) non può fallire l’appuntamento con la vittoria.

Situazione delicata in casa Sambenedettese, sia per la classifica (con i rossoblù che ormai devono guardarsi alle spalle) sia per la questione stipendi, nonostante le rassicurazioni di mister Alfonsi domenica a fine gara (“Renzi ci ha assicurato che sistemerà tutto”). Dopo il punto di penalizzazione in classifica, un’altra incognita si abbatte sulla Samb in questa travagliata stagione, con i rossoblù che domani avranno una delicatissima trasferta ad Avezzano, terza in classifica dopo tre vittorie consecutive. La Samb, ancora con l’infermeria piena, spera di recuperare Cardella e intanto ha ufficializzato l’arrivo del terzino under Matteo Luzzetti.

Infine il Tolentino, dopo la sconfitta casalinga nel derby contro il Porto d’Ascoli, torna a giocare in trasferta in uno scontro salvezza fondamentale contro il Roma City, che in classifica precede i cremisi di una sola lunghezza. In attesa di capire il futuro del gioiellino Mengani, la squadra di mister Mattoni cerca punti preziosi contro una diretta concorrente per abbandonare l’ultimo posto in classifica e poter guardare con più fiducia al girone di ritorno.