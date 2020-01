Calcio, serie C: pareggi per Vis, Samb e Fermana. Il Fano cade in casa

Ecco il resoconto della 23^ giornata del Girone B di Serie C.

Termina 0-0 la gara del Benelli tra Vis Pesaro e Ravenna. Tanta Vis nella prima frazione di gara. Infatti, la squadra di Pavan si rende spesso pericolosa dalle parti di Cincilla. Al 24esimo Marcheggiani serve Lazzari dentro l’area di rigore ma il numero 10 pesarese, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, calcia sul palo.

Nella ripresa il Ravenna recrimina per un calcio di rigore non concesso al minuto 62’, quando, una incornata di Mokulu impatta il braccio di Farabegoli che era già stato ammonito nel primo tempo. Per la Vis non servono nemmeno gli ingressi di Voltan e Malec per sbloccare il risultato. Per il Ravenna da segnalare qualche conclusione dalla distanza che però non hanno messo in difficoltà Puggioni. Vis 12° con 26 punti, Ravenna 15^ con 23.

La Sambenedettese non riesce ad andare oltre il pari in casa dell’Arzignano.

Al 30’ del primo tempola Samb segna ma la rete viene annullata per una spinta di Grandolfo su Bonalumi. L’Arzignano risponde e passa in vantaggio a sorpresa, al 35esimo: corner per i gialloblù, la palla – bassa e prolungata dall’ex Piccioni – arriva sulla testa di Bigolini, sul cui colpo di testa Massolo fa un mezzo miracolo ricacciando la palla dallo specchio. Secondo l’arbitro Pascarella, però, il pallone aveva superato la linea di porta ed è vantaggio per i padroni di casa.

Nel secondo tempo Montero inserisce Piredda, Rapisarda e Volpicelli e i primi due confezionano l’assist per il pari al 66’. Rapisarda serve in area Piredda, che giostra e mette dentro per il tap-in vincente di Grandolfo. La Samb si mantiene in zona playoff con il nono posto e i 33 punti in classifica. L’Arzignano resta in piena zona playout con il 17° posto e i 21 punti collezionati.

Parità anche a Fermo tra i padroni di casa e il Piacenza.

Al vantaggio della Fermana con la rete di Bacio Terracino al diciannovesimo del primo tempo, risponde nella ripresa il primo gol in maglia biancorossa di Cattaneo (47’). Nel finale la Fermana preme per cercare una vittoria che gli manca in casa dalla prima di campionato, ma è Polidori a sciupare l’occasione più clamorosa. Il risultato è un punto a testa. La Fermana sale a quota 23 punti in classifica a +2 dalla zona playout. Il Piacenza resta al sesto posto con 37 punti.

Dopo gli ultimi risultati positivi, il Fano crolla clamorosamente in casa nello scontro salvezza contro il Gubbio.

Al Mancini gli ospiti sbloccano la situazione con una punizione perfetta del terzino Filippini nel finale di primo tempo e la chiudono nella ripresa con il raddoppio di Juanito Gomez al 53’. Marchigiani pericolosi solo in qualche ripartenza, nelle quali il portiere del Gubbio Ravaglia si dimostra attento. In classifica la squadra di Alessandrini resta ferma a quota 18 punti in classifica al penultimo posto, mentre gli umbri salgono a 21 punti raggiungendo Imolese e Arzignano.