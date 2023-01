Calcio, la Vis Pesaro vince ancora. Olbia battuto 2-1

PESARO- Secondo successo consecutivo della Vis Pesaro che in questo 2023 conquista sei punti nelle prime due partite del nuovo anno e ritrova nuove certezze. Con il 2-1 di oggi contro l’Olbia distacca anche una squadra diretta concorrente attualmente per la salvezza.

Vis Pesaro che va in vantaggio al 25° del primo tempo. Da un cross in area di Aucelli la palla arriva sulla testa di Cannavò che la mette sui piedi di Di Paola, il centrocampista piazza un bel tiro al volo e trova l’1-0. Dopo un secondo tempo di sofferenza la squadra pesarese trova il raddoppio a dieci minuti dalla fine.

All’80esimo grande azione di Cannavò che parte come un razzo con la palla al piede, scarta due difensori, entra in area e piazza un gran tiro, palla respinta da Sposito ma Ngom è bravissimo ad arrivare subito sulla respinta piazzando la palla in rete.

A partita in cassaforte arriva però subito il 2-1 con l’Olbia che riapre tutto e rende il finale di gara molto acceso. Per la formazione sarda rete firmata da Ragatzu al minuto ’85. Lo stesso giocatore ex Cagliari va vicino al clamoroso gol del pareggio in pieno recupero. Con un pallonetto da fuori il calciatore dell’Olbia sorprende Farroni ma la palla centra in pieno la traversa e grazia la Vis Pesaro.

Vittoria che permette alla squadra biancorossa di salire a quota 22 punti in classifica (15° posto) e mettere l’Olbia (18°) a 4 punti di distacco. Una lotta salvezza sempre molto accesa ma con una Vis Pesaro che in questo nuovo anno ha decisamente cambiato volto.