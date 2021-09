Trasferta abruzzese per la Vis Pesaro che domani scenderà allo Stadio Adriatico per giocare contro una delle più grandi favorite del girone, ovvero il Pescara. I bianco-azzurri sono tra le squadre che puntano al ritorno in Serie B e non sarà facile fare punti nel loro fortino casalingo.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini ha analizzato il match che attende la sua squadra e ha parlato delle condizioni fisiche di Coppola e Tonso, con quest’ultimo che in settimana è stato operato e dovrà stare lontano dal campo per diverso tempo.«Il Pescara ha giocatori di grande qualità, di cui sette solamente nel reparto offensivo. Sono appena retrocessi e vogliono subito ritornare in Serie B. Noi dovremo mostrare ai nostri avversari di essere in grado di metterli in difficoltà, soprattutto in una gara dove dovremmo essere bravi a sfruttare le occasioni favorevoli che ci capiteranno».

«Coppola è tornato in gruppo in settimana e ora assieme al dottore si lavorerà sulla tempistica per rimuovergli i punti di sutura che ha in testa. Per quanto riguarda Tonso come tutti sapete è stato operato dopo le fratture facciali e il suo ritorno in campo non sarà breve. Il calciatore purtroppo ancora non riesce a mangiare nonostante l’operazione sia andata in maniera perfetta. Lo aspettiamo».

Nel frattempo, la società biancorossa ha cambiato idea sulla questione abbonamenti. Dopo che inizialmente si era optato per il no, la Vis ha deciso di aprire la campagna abbonamenti a seguito delle numerose richieste pervenute da parte dei tifosi. Gli abbonamenti che verranno emessi avranno una validità per 16 partite, con due giornate biancorosse previste durante l’anno che non saranno incluse.