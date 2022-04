Calcio serie C, Vis Pesaro in trasferta ad Olbia per consolidare i playoff

La squadra biancorossa è arrivata in terra sarda dopo un viaggio notturno in traghetto dal porto di Livorno. Scenderà in campo senza capitan Gavazzi

La Vis Pesaro è approdata oggi in Sardegna per giocare domani una sfida importante in chiave playoff contro l’Olbia. La formazione sarda infatti ha nella partita di domani l’ultima chiamata per restare in corsa al treno playoff, con una classifica che li vede al momento al 14° posto in classifica con 39 punti a -3 dal decimo posto occupato dalla Carrarese. Una zona della classifica che però è molto corta, come lo dimostrano i soli 4 punti di vantaggio che la stessa Olbia ha sulla Pistoiese attualmente la prima squadra in zona playout. La Vis Pesaro, con i suoi 44 punti, in caso di vittoria consoliderebbe la sua ottava posizione e aumenterebbe in maniera esponenziale una possibile presenza nella post-season anche se a tre partite dal termine, e con 9 punti ancora a disposizione, i biancorossi devono stare attenti e guardarsi bene le spalle.

Alla vigilia della sfida di domani in Sardegna, ha parlato l’allenatore della Vis Marco Banchini che ha analizzato la prossima sfida dei biancorossi. «L’Olbia arriva da 4 pareggi e ha molto in palio da giocarsi – ha detto Banchini – sono una squadra molto equilibrata e sono abituati a giocare questi campionati e questo tipo di partite. In casa hanno fatto 22 dei loro 39 punti e quindi dimostra come non sarà affatto facile affrontarli sul loro campo».

Vis Pesaro che scenderà in campo senza il suo perno in difesa e capitano Gavazzi. «La sua assenza pesa perché condiziona le profondità quando c’è un possesso palla avversario – ha spiegato l’allenatore della Vis – però al suo posto può giocare uno tra Ferrini, Di Sabatino, Piccinini o Manetta e quindi non siamo a corto di soluzioni. Sarà una partita non semplice ma faremo del nostro meglio».