Calcio, Serie C: Vis Pesaro-Recanatese ai giallorossi, vince la Fermana, pari Ancona

La 20° giornata del Girone B del campionato di Serie C di calcio ha visto le vittorie della Recanatese, nel derby contro la Vis Pesaro 1-0, e della Fermana, in casa contro il Pontedera 4-2, la seconda di fila dopo quella sulla Torres 1-0. L’Ancona, a Siena invece, strappa un punto senza reti.

La Vis Pesaro di mister Brevi aveva l’obbligo di strappare almeno un punto dal derby contro la Recanatese, ma i giallorossi a partita quasi chiusa hanno siglato con Sbaffo (47′ st) il gol della vittoria, 1-0. Il capitano della Recanatese regala ai suoi tre punti pesantissimi che proiettano i giallorossi a quota 19, fuori dalla zona play-out. La Vis Pesaro invece non vede ancora la luce e rimane ferma a quota 16, addirittura ad un solo punto dalla retrocessione diretta.

Benissimo la Fermana, che dopo aver battuto la Torres con un gol di Maggio lo scorso weekend, ci prende gusto e mette al tappeto una nobile come il Fiorenzuola, lasciandola a quota 32 in classifica. La Fermana vince 4-2 alla fine arrivando addirittura sul 3-0 a fine primo tempo (Fischnaller al 25′, Giandonato dopo 10′ e Romeo al 39′ pt), venendo rimontata fino al 3-2 da Currarino (9′ st) e Morello (27′ st) e poi chiudendo con la rete di Giandonato a fine gara. Gialloblu che toccano quota 23 in classifica, +5 sui play-out.

L’Ancona a Siena invece non va oltre lo 0-0 in una gara frizzante, ma con le due squadre che non riescono a farsi male e si regalano un punto a testa. Un punto importante prima della pausa, con la Serie C che torna in campo domenica 8 gennaio 2023.