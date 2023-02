Calcio serie C, la Vis Pesaro fa 1-1 nel recupero con il Pontedera

Continua la striscia di risultati utili consecutivi per la Vis Pesaro che in questo 2023 non ha mai perso e trova un pareggio importante in rimonta nel recupero di oggi pomeriggio contro il Pontedera. Un punto prezioso per la Vis che muove ancora la sua classifica di serie C e ora ristabilisce la parità di partite con le altre squadre e può fare il punto della sua situazione.

Nella partita di oggi padroni di casa che chiudono sotto il primo tempo. Pontedera avanti al 43° minuto dopo una giocata sviluppatasi da un calcio di punizione a due da dentro l’area di rigore biancorossa. Punizione molto dubbiosa con il direttore di gara che prima ammonisce il portiere della Vis Farroni per perdita di tempo e addirittura assegna un calcio di punizione di seconda poiché l’estremo difensore della Vis ha tenuto per troppo tempo il pallone tra le mani. Sugli sviluppi del calcio di punizione arriva il vantaggio Pontedera. Tocco di Benedetti per Nicastro e tiro deviato da un difensore pesarese e pallone che finisce in rete.

Nella ripresa la Vis non molla nonostante l’espulsione di Gerardi al 76° che lascia in dieci uomini la Vis. Direttore di gara che ristabilisce poco dopo la parità numerica in campo estraendo il rosso anche per Martinelli nel Pontedera. Pareggio della Vis che arriva all’86°. Da un calcio di punizione battuto dalla zona della bandierina da St. Clair la palla arriva sul secondo palo a Rossoni che è il più bravo ad impattare e infilare Stancampiano.

Vis che con il punticino di oggi sale a quota 29 in classifica e raggiunge Torres e Recanatese. Pontedera che resta settimo con 42 punti fallendo l’assalto al quinto posto.