PESARO – Dimenticare subito il 3-0 di Siena. In casa Vis Pesaro è stato questo il mantra della settimana che ha avvicinato la squadra biancorossa al suo esordio in campionato allo Stadio Benelli dopo la prima giornata in terra Toscana. L’appuntamento con il calcio d’inizio è fissato per domani alle ore 17:30 quando la Vis giocherà contro il Pontedera.

Alla vigilia della sfida, il tecnico della Vis Marco Banchini ha parlato di come è andata la settimana di lavoro oltre che degli avversari che dovrà affrontare la sua squadra. «I primi giorni della settimana sicuramente sono stati un pò malinconici dopo il brutto ko di Siena ma la partita l’abbiamo rivista e analizzata. Al Franchi dovevamo avere un approccio più rabbioso e determinato e c’è rammarico soprattutto per il gol preso dopo 40 secondi, però sono convinto che tutto farà esperienza».

Sul Pontedera invece Banchini ne parla così. «Sono una squadra che gioca con grande intensità e sono bravi ad inserirsi dalle retrovie. Hanno pareggiato la prima in campionato 1-1 contro la Carrarese e dovremo stare attenti alla loro coppia d’attacco formata da Magnaghi e Mutton».