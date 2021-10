Dopo la trasferta ligure torna a giocare davanti ai suoi tifosi la Vis Pesaro. Per il secondo weekend consecutivo la Vis anticipa la giornata giocando al sabato pomeriggio e domani lo farà contro il Gubbio con fischio d’inizio in programma per le 17:30. La formazione umbra arriva a Pesaro dopo una bella vittoria casalinga per 4-0 contro la Carrarese, mentre la Vis ha pareggiato 0-0 a Chiavari, non subendo gol e dimostrando una grande organizzazione complessiva.

Alla vigilia della sfida contro il Gubbio l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini ha analizzato il match che dovrà affrontare la sua squadra. «I nostri avversari di domani sono una squadra completa che sta vivendo un momento positivo – ha detto il tecnico biancorosso -, hanno giocatori nel reparto difensivo solidi ed esperti per la categoria, mentre nella zona offensiva possono dare spunti individuali o giocare sullo sviluppo di seconde palle, cercando di impensierire la squadra dal punto di vista agonistico».

Momento positivo per la Vis che Banchina racconta così. «Noi stiamo cercando di dare continuità, non era facile dopo quattro passaggi favorevoli andare a Entella e fare il quinto. Sono soddisfatto e contento per i ragazzi, averlo fatto senza subire gol contro una squadra così importante mi rende ancora più orgoglioso», ha concluso l’allenatore della Vis.