Calcio Serie C, la Vis Pesaro a Imola. In bilico il futuro di Sassarini

Le recenti prestazioni in casa Vis Pesaro e le numerose sconfitte rimediate dalla formazione biancorossa hanno iniziato a far riflettere la società pesarese e ora come non mai la panchina di David Sassarini è in bilico.

Per l’allenatore originario di La Spezia la prossima sfida, quella di domenica contro l’Imolese, sarà una partita cruciale vista l’importanza della partita ad oggi in chiave salvezza. E si proprio di salvezza si parla perché, nonostante l’ottimo avvio di campionato, ora la Vis si ritrova ad un solo punto dalla zona playout con 15 punti, proprio ad una lunghezza di vantaggio dalla formazione emiliana. Una Vis che, se si considera l’Olbia ultima con 12 punti, è a soli tre punti dal fondo della classifica.

Dopo l’ennesimo ko (0-4 contro il Gubbio capolista) il tifo biancorosso ha atteso la squadra al termine della partita nella serata di martedì dove c’è stato un colloquio con i diretti interessati.

Quella di sabato (fischio d’inizio alle 14:30) ha il sapore di ultimatum per David Sassarini obbligato a vincere ora più che mai. La Vis Pesaro dopo ben 16 partite è il peggior attacco del girone e “vanta” pure la seconda peggior difesa. Un inversione di rotta è d’obbligo per evitare che diventi una stagione da incubo per la formazione pesarese.

Tra i primi nomi che sono circolati in città in caso di un esonero di Sassarini il primo indiziato pare essere Carmine Gautieri che era stato a Pesaro a vedere il derby tra Vis e Fermana poco più di dieci giorni fa.