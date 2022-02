Calcio serie C, Vis Pesaro bella ma non basta. Il Cesena vince 2-1

Nonostante una bella prestazione sul campo del Cesena la Vis Pesaro esce sconfitta dall’Orogel Stadium Dino Manuzzi. La formazione pesarese dimostra ancora una volta di potersela giocare con tutti e la partita disputata in terra romagnola ne è la prova. Il risultato ottenuto al termine dei 90 minuti non è quello desiderato, con la squadra di Banchini che avrebbe meritato un pareggio che fino a poco dalla fine sembrava ormai scritto.

La partita del Manuzzi si apre con il vantaggio del Cesena poco prima del quarto d’ora del primo tempo. Al 12° Cesena in vantaggio con Bortolussi. Incursione in area del cesenate che infila la palla in rete sfruttando un cross dal laterale, molto male la marcatura del difensore biancorosso Ferrini. Il pareggio della Vis Pesaro arriva nella ripresa. Molto abile Cannavò che entra in area cesenate, si libera del difensore e dal fondo piazza un ottimo assist rasoterra su Saccani che di prima intenzione insacca in rete il momentaneo pareggio. La rete decisiva per i bianconeri arriva al minuto ’83. Nulla da fare per il portiere vissino Farroni che sul tiro di Candela dal limite dell’area può solo guardare la palla infilarsi nella rete.

Romagnoli che si confermano la terza forza del campionato e con questi tre punti conquistati salgono a quota 51 punti in classifica dietro solamente al duo di testa composta da Reggiana e Modena che comandano il girone con 65 punti. Vis Pesaro che resta a quota 35 punti in classifica sempre al settimo posto, in attesa della partita del Siena che precede la squadra biancorossa di un solo punto.