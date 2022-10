Calcio serie C, la Vis Pesaro cade ancora. 1-0 per la Lucchese

La Vis crea ma non trova il vantaggio e la Lucchese ne approfitta per segnare il gol partita con Pinna. Secondo ko consecutivo per la Vis

Seconda sconfitta consecutiva per la Vis Pesaro che dopo il crollo di domenica a Rimini (5-0) non riesce a risollevarsi nel turno infrasettimanale e cade in casa contro la Lucchese. Nonostante una buona prova da parte degli uomini di mister Sassarini la formazione biancorossa non riesce a sbloccare la partita e sul più bello è proprio la Lucchese a realizzare il gol vittoria.

Dopo un primo tempo in cui a regnare è l’equilibrio e le poche occasioni da entramile parti la partita si anima un po’ di più nella ripresa. Secondo tempo dove la Vis trova soluzioni migliori e sfiora il gol con Fedato che però si vede dire di no dal palo al 54°. Nel momento buono e di massima spinta pesarese arriva però la giocata della partita.

Al 72° errore gravissimo del vissino Fedato che perde palla a centrocampo con tutta la squadra che era in avanti causa calcio d’angolo, ospiti quindi in contropiede e in superiorità numericae azione che si conclude con il gol firmato da Pinna.

Fedato che pochi minuti dopo ha l’occasione per rifarsi ma spara alto da due passi mangiandosi clamorosamente l’occasione del pareggio.

Per la Vis la sconfitta è una doppia beffa. Per il risultato ovviamente ma anche per una partita che “ai punti” non avrebbe sicuramente meritato di perdere.

Ora per la squadra di Sassarini è il momento per focalizzarsi subito sulla prossima partita che la formazione biancorossa giocherà nuovamente in casa, domenica, contro l’Alessandria.