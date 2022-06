La Vis riparte da una buona base di calciatori per la prossima stagione. Società al lavoro per dare a Sassarini profili ideali per il suo gioco

Dopo aver scelto David Sassarini come guida tecnica per la Vis Pesaro 22/23 in casa biancorossa la società è al lavoro per costruire e mettere a disposizione del nuovo allenatore la miglior squadra possibile. Dopo aver visto sfumare i playoff all’ultima giornata l’obiettivo della prossima stagione della Vis Pesaro è quello di entrare nella lista delle migliori dieci del girone e giocare la post-season.

Una cosa però è certa. In questi giorni il presidente della Vis Mauro Bosco e il responsabile dell’area tecnica Michele Menga stanno sondando varie piste lavorando sotto traccia. La Vis di David Sassarini, almeno ad oggi, potrebbe partire con l’idea base di quel 4-2-3-1 che tanto piace al tecnico e di conseguenza anche il mercato biancorosso dovrebbe andare verso questa direzione nella ricerca poi di giocatori.

In casa Vis sono comunque diversi i calciatori aventi un contratto pluriennale ma non tutti poi resteranno a Pesaro. Sicura la permanenza del capitano Gavazzi, oltre a Coppola e Gucci, giocatori importanti su cui fa partire il nuovo corso di Sassarini. Potrebbe invece partire Martin Tonso. L’attaccante argentino ha avuto diversi problemi fisici oltre ad un brutto infortunio al volto che lo ha tenuto fuori per diverso tempo e quando è sceso in campo non è stato impattante come ci si aspettava in estate. Farroni, portiere della Vis 21/22 che tanto bene ha fatto, ha un contratto anche per la prossima stagione e sarà lui a difendere i pali della squadra biancorossa. Anche Cannavò e Sanogo hanno un contratto con la Vis e dovrebbero restare.