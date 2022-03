Calcio serie C, Vis Pesaro a Reggio Emilia. Banchini: «Affrontiamo la partita sereni»

Un martedì sera insolito per la Vis Pesaro che questa sera alle ore 21 sarà di scena in trasferta a Reggio Emilia sul campo della Reggiana seconda in classifica in questo girone B di Serie C. Dopo la vittoria di sabato contro il Grosseto ultimo in classifica per la Vis un impegno importante quello contro la formazione emiliana ma che per certi aspetti porta maggiore serenità alla squadra biancorossa.

Come ha detto l’allenatore della Vis Marco Banchini prima della partita infatti «saranno loro quelli a dover vincere per forza». L’allenatore biancorosso ha espresso però grandi meriti alla Reggiana per quello fatto fino ad ora. «Giocheremo fuori casa, contro una squadra che sta facendo un campionato devastante, con talento, esperienza e qualità – ha sottolineato l’allenatore vissino – però affrontiamo questa partita con serenità ma consapevoli che dovremmo fare di tutto per essere competitivi».

La Reggiana sarà priva di bomber Zamparo, autore di 13 gol al pari di Lanini, e del difensore Luciani che ha rimediato tre giornate di squalifica. Per la Vis torna Cusumano dopo 10 giornate di squalifica, in ballottaggio con Ferrini. Anche Manetta lotta per una maglia da titolare.