Calcio, Serie C: la Vis ferma la capolista. Colpaccio Fermana

Ottimo pari per la Vis Pesaro che ferma il Vicenza. Tre punti d'oro per la Fermana contro il Sudtirol. Sconfitte pesanti per Fano e Sambenedettese

Nell’anticipo del sabato del campionato di calcio di serie C, il Fano cade in casa contro la Feralpisalò. Per gli ospiti in gol Altobelli al 41′ del primo tempo, con i fanesi a chiedere un fuorigioco di Eguelfi che però non c’è. I granata trovano il pari in chiusura di primo tempo con la rete del solito Barbuti. La beffa per l’Alma arriva proprio nei secondi finali di gara con la rete di Maiorino al 91′. Per il Fano, dopo i cinque punti conquistati nelle prime tre gare del 2020, è il terzo ko consecutivo, e ora la classifica si complica ancora di più.

Si riscatta la Vis Pesaro di Simone Pavan dopo il 4-0 rimediato sette giorni fa a Padova. I pesaresi, dopo una bella partita, riescono a fermare il Vicenza capolista sul risultato di 1-1. La squadra allenata da Mimmo Di Carlo trova il vantaggio dopo quindici minuti grazie a un colpo di testa del solito Arma, ma poi si rilassa un po’ troppo. La Vis, superata la timidezza iniziale, inizia a rendersi pericolosa e, al 31′, trova la rete del pareggio con un destro vincente di Tommaso Lelj. Nel secondo tempo ci sono occasioni da entrambe le parti ma il risultato non cambia. I rossiniani muovono la loro classifica raggiungendo quota 27 punti. Il Vicenza sale a 57 e guadagna addirittura un punto sul secondo posto complice il ko della Reggiana a Carpi (5-1).

Domenica amara per la Sambenedettese che a Modena cade 1-0 e trova la sua seconda sconfitta consecutiva. Dopo un primo tempo di equilibrio, e giocato anche leggermente meglio dalla Samb, si va a riposo sullo 0-0. La gara non si sblocca se non negli ultimi minuti. A dieci minuti dal termine il Modena inserisce in campo Spaviero che, al minuto 87, arpiona la sfera sugli sviluppi di un corner, la protegge e la infila all’angolino. Esplode il Braglia ed è 1-0. Vince il Modena, e sono tre punti pesanti che permettono di allungare a +4 proprio sulla squadra di Montero.

Un pomeriggio da urlo quello della Fermana che, dopo la vittoria nel derby con la Samb, da continuità alle sue prestazioni regalandosi una vittoria di prestigio contro il Sudtirol con il risultato di 2-1. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti grazie a un calcio di rigore trasformato da Berardocco all’undicesimo del primo tempo, i canarini si rifanno sotto trovando la rete del pareggio con Cremona al 27′. Il gol che vale tre punti lo regala però Scrosta che a un minuto dal novantesimo fa esultare tutti i propri tifosi. Con questo successo la Fermana scavalca la Vis e sale a quota 29 punti.