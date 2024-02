Calcio, alla Vis il derby di Fermo, Recanatese ko, si risveglia l’Ancona

ANCONA – Quarta sconfitta consecutiva per la Recanatese, seconda per la Fermana che perde il derby, vincenti Vis Pesaro e Ancona, sempre appaiate al quint’ultimo posto in classifica insieme al Sestri. Non cambia la situazione delle marchigiane del girone B dopo i risultati della sesta di ritorno, con Fermana e Recanatese all’ultimo e terz’ultimo posto e con Ancona e Vis Pesaro a sgomitare per evitare la zona playout. La Recanatese prosegue il suo momento nero perdendo 1-0 (venerdì) a Ferrara contro la Spal, decisiva la rete del capitano biancazzurro Antenucci nella ripresa, con la Spal in dieci uomini dopo l’espulsione di Peda per fallo su Carpani. La sfida di domani, martedì 13 febbraio, al Tubaldi alle 18.30 contro il Rimini diventa una sorta di ancora di salvezza, per la squadra di Pagliari, non solo per invertire la rotta, ma per ritrovare fiducia, uscire dal tunnel e farlo ai danni di una squadra che al momento si trova nel breve limbo che separa playoff e playout.

La Fermana cede il derby alla Vis Pesaro che si impone per 2-0 con doppietta di Karlsson, i canarini di Protti nella ripresa non riescono a sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Iervolino e sono costretti a incassare la seconda sconfitta consecutiva. Fermana in campo mercoledì 14 a Perugia alle 20.45 nel turno infrasettimanale: un campo difficilissimo su cui andare a cercare di strappare un risultato positivo. Per la Vis Pesaro, invece, è ancora derby, quello in programma sempre mercoledì 14 al Benelli contro l’Ancona, derby importantissimo per la classifica visto che le due marchigiane sono appaiate al quint’ultimo posto in classifica, peraltro in una classifica cortissima in cui le tre squadre al quintultimo posto sono a 3 lunghezze dalle tre appaiate al nono posto. L’Ancona torna al successo contro l’Olbia, decidono le reti di Saco nel primo tempo e di Paolucci nella ripresa, vittoria netta e partita dominata, il miglior presupposto per arrivare al derby di mercoledì al Benelli.

Serie C, girone B, settima giornata di ritorno. In campo domani, martedì 13 febbraio: Pontedera-Pineto (ore 18.30), Recanatese-Rimini (ore 18.30), Cesena-Arezzo (ore 20.45), Pescara-Spal (ore 20.45). Mercoledì 14 febbraio: Carrarese-Gubbio (ore 18.30), Juventus Next Gen-Sestri (ore 18.30), Lucchese-Torres (ore 18.30), Olbia-Virtus Entella (ore 18.30), Perugia-Fermana (ore 20.45), Vis Pesaro-Ancona (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 62; Torres 50; Carrarese 45; Perugia e Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juventus Next Gen 33; Arezzo, Lucchese e Virtus Entella 31; Pineto 30; Rimini 29; Sestri, Vis Pesaro e Ancona 28; Spal e Recanatese 24; Olbia 20; Fermana 17. Turno successivo, domenica 18 febbraio: Ancona-Carrarese (ore 14.00), Fermana-Spal (ore 14.00), Torres-Perugia (ore 14.00), Arezzo-Recanatese (ore 16.15), Pineto-Olbia (ore 16.15), Rimini-Pontedera (ore 18.30), Juventus Next Gen-Lucchese (ore 20.45), Vis Pesaro-Pescara (ore 20.45). Lunedì 19 febbraio: Gubbio-Virtus Entella (ore 20.30), Sestri-Cesena (ore 20.45).