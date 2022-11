Serie C: vince la Fermana, arriva un punto per Ancona e Recanatese. Perde la Vis Pesaro

La 15° giornata del Girone B della Serie C di calcio va agli archivi con tre risultati utili su quattro per le marchigiane: l’Ancona pareggia in casa contro la Torres 1-1, stesso risultato per la Recanatese sul campo dell’Aquila Montevarchi, vittoria Fermana 1-0 contro la Lucchese e sconfitta per la Vis Pesaro contro la Virtus Entella.

La più soddisfatta è sicuramente la Fermana, che torna a vincere e lo fa con un gol di Misuraca al 21′ su corner. Era dal 18 settembre 2022 (Fermana-Cesena 2-0) che i gialloblu non conquistavano il bottino pieno e lo fanno contro un’ottima squadra come la Lucchese. Fermana che tocca quota 14 punti in classifica e respira aria più tranquilla nonostante sia ancora in zona play-out.

L’Ancona coglie soltanto un punto in casa contro la Torres dopo essere stata sotto (gol ospite di Scappini al 30′) e aver pareggiato con il solito Spagnoli al 68′. La Recanatese, nonostante 60′ in superiorità numerica, va subito sotto ad inizio seconda frazione per un gol di Jallow al 46′ e impatta con Sbaffo al 78′. Un punto importante, ma con il rammarico.

La Vis Pesaro invece gioca una buona gara in trasferta contro la Virtus Entella ma non è cinica. I padroni di casa concretizzano di più, con Tenkorang prima al 30′ e Zamparo poi al 59′, a nulla serve il gol di Fedato a tempo quasi scaduto che arrotonda il finale sul 2-1.

Sugli altri campi: Fiorenzuola-Alessandria 0-0, Olbia-Cesena 0-1, Gubbio-San Donato Tavarnelle 1-0, Imolese-Pontedera 1-2, Reggiana-Rimini 2-0 e Siena-Carrarese 0-0.