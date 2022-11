Calcio, Serie C: vince l’Ancona, pareggi per Fermana e Vis Pesaro

Nelle sfide delle 14.30 arrivano tre risultati utili per le marchigiane: vince l’Ancona, due 0-0 per Vis Pesaro e Fermana

Dopo la vittoria della Recanatese nel lunch match delle 12.30 per 3-1 a Gubbio, arrivano altri tre risultati utili delle marchigiane nel Girone B della Serie C di calcio.

L’Ancona, in una gara combattuta (due espulsioni, una per parte) e rocambolesca, scardina la difesa dell’Imolese soltanto al 38’ del secondo tempo con Mattioli, che dagli sviluppi di un corner batte a colpo sicuro la spizzata di De Santis sul secondo palo e fissa il tabellone sull’1-0 finale.

Vis Pesaro e Fermana invece non vanno oltre lo 0-0, la prima in trasferta contro l’Aquila Montevarchi e la seconda in casa, nella delicata sfida con l’Alessandria.

Prosegue il momento difficile della Vis Pesaro che non riesce a trovare la rete da ben sei gare e punto importante invece per la Fermana, che muove una classifica che la vede in piena zona playout a quota 10 punti.