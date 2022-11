Calcio, Serie C: vince l’Ancona a Cesena 1-0, tre punti pesanti per i biancorossi

Ad aprire la 14° giornata del Girone B della Serie C di calcio per le marchigiane è stata l’Ancona, che ha sbancato l’Orogel Stadium di Cesena con una rete del solito Spagnoli al 55′.

Una gara vivace, giocata a viso aperto da due squadre attrezzate per la categoria. Il Cesena, capolista fino a prima del fischio finale del match contro l’Ancona, non ha demeritato, ma gli uomini di mister Colavitto, dopo le gare sfortunate contro Virtus Entella e Reggiana, finalmente raccolgono un risultato pesante, espugnando uno stadio sicuramente meritevole di almeno una categoria superiore.

Dopo un primo tempo equilibrato con occasioni da entrambe le parti, è Barnabà a servire Spagnoli, che di controbalzo insacca sotto il settore dedicato ai 1.400 biancorossi arrivati da Ancona. È un lampo che spacca la partita dopo 10′ dall’inizio della seconda frazione e che regala una giornata indimenticabile all’Ancona. Una domenica in cui finalmente i biancorossi raccolgono tutta la posta in palio in un match di cartello. Finisce 1-0. Ancona che tocca quota 24 punti in classifica ed entra di diritto tra le pretendenti all’alta quota, a -1 dal Cesena.

Sugli altri campi, alle 12 Carrarese-Olbia 1-0, alle 14:30 Alessandria-Siena 0-1, Pontedera-Fiorenzuola 1-0, Torres-Reggiana 0-2.