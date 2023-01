Calcio, ufficiale la firma di Tonucci per la Vis Pesaro

PESARO- Era nell’aria da alcuni giorni ma ora è arrivata la tanto attesa ufficialità. Continua la settimana positiva della Vis Pesaro che dopo la vittoria di Fiorenzuola domenica (8 gennaio), oggi ha ufficializzato l’approdo di Denis Tonucci in biancorosso.

Quella di Tonucci è un arrivo a titolo definitivo come ha dichiarato la Vis che ha trovato l’accordo per la cessione del giocatore con la Juve Stabia (suo club precede).

Tonucci, classe 1988, vanta oltre 300 presenze nel professionismo, di cui 231 conquistate in Serie B e 22 in Ligue 1 con l’Ajaccio. Difensore lottatore e uomo carismatico, è pronto a indossare la maglia della squadra della sua città per la prima volta in carriera. Tonucci ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione 2023-2024 e sarà a disposizione di mister Brevi sin da subito.