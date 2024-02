Calcio serie C, tutte le marchigiane in campo di domenica

ANCONA – Ottava giornata di ritorno del campionato di serie C girone B, in campo domani, domenica 18 febbraio, e lunedì 19 febbraio, in casa Ancona, Fermana e Vis Pesaro, in trasferta la Recanatese. L’Ancona scende in campo domani alle 14 allo stadio Del Conero contro la Carrarese, terza forza del campionato: per i dorici di mister Colavitto, reduci dal pari di Pesaro, l’obbligo di sfornare una prestazione di altissimo livello per riuscire a contenere l’estro e la qualità dell’avversario e sperare di allungare la striscia positiva. La Fermana ultima in classifica affronta al Recchioni la Spal, sempre domani alle 14: per la squadra di mister Protti, riconfermato dopo tre sconfitte consecutive ma sotto esame, c’è l’obiettivo di fare punti contro una diretta avversaria nella lotta per la salvezza. L’avversario viene da due vittorie consecutive ma per i canarini non ci sono partite facili.

Alle 16.15 sempre di domani la Recanatese scende in campo ad Arezzo: i leopardiani che in settimana hanno salutato Pagliari e accolto mister Filippi, devono cercare un risultato utile dopo cinque sconfitte consecutive, l’Arezzo è una di quelle squadre sulla carta alla portata della formazione giallorossa, ma per farlo serve scrollarsi di dosso le paure dell’ultimo periodo. Infine domani alle 20.45 la Vis Pesaro torna al Benelli per affrontare il Pescara: per la squadra di Banchieri sicuramente un avversario difficile ma i pesaresi attraversano un buon momento di forma, dimostrato anche nel derby di mercoledì scorso contro l’Ancona, mentre il Pescara viene da due sconfitte consecutive. Per la Vis è l’occasione per centrare punti salvezza pesanti.

Serie C, girone B, così in campo domani, domenica 18 febbraio: Ancona-Carrarese (ore 14.00), Fermana-Spal (ore 14.00), Torres-Perugia (ore 14.00), Arezzo-Recanatese (ore 16.15), Pineto-Olbia (ore 16.15), Rimini-Pontedera (ore 18.30), Juventus Next Gen-Lucchese (ore 20.45), Vis Pesaro-Pescara (ore 20.45). Lunedì 19 febbraio: Gubbio-Virtus Entella (ore 20.30), Sestri-Cesena (ore 20.45). Classifica: Cesena punti 65; Torres 53; Carrarese 48; Perugia 46; Gubbio 43; Pescara 41; Pontedera 39; Juventus Next Gen 36; Pineto 33; Virtus Entella e Rimini 32; Arezzo e Lucchese 31; Ancona e Vis Pesaro 29; Sestri 28; Spal 27; Recanatese 24; Olbia 21; Fermana 17. Prossimo turno, venerdì 23 febbraio: Pontedera-Torres (ore 20.45), Spal-Arezzo (ore 20-45). Sabato 24 febbraio: Ancona-Rimini (ore 16.15), Pescara-Lucchese (ore 16.15), Recanatese-Vis Pesaro (ore 18.30). Domenica 25 febbraio: Olbia-Gubbio (ore 14.00), Virtus Entella-Fermana (ore 14.00), Cesena-Pineto (ore 15.00), Perugia-Juventus Next Gen (ore 16.15), Carrarese-Sestri (ore 20.45).