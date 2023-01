Calcio serie C, troppa pioggia sul Benelli: rinviata Vis Pesaro – Pontedera

La partita tra Vis Pesaro e Pontedera non si gioca, è ufficiale. Dopo il fischio d’inizio inizialmente previsto per le 17:30 e le verifiche della situazione del terreno di gioco da parte del direttore di gara assieme ai suoi assistenti, in un primo momento si era deciso di aspettare ed effettuare un sopralluogo dopo circa 30 minuti.

Tempo che però non ha fatto sì che la situazione migliorasse e il campo dello Stadio Benelli non permetteva la corretta esecuzione della partita che così il direttore di gara ha deciso di rinviare ufficialmente.