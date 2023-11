Calcio serie C: incognita trasferte per Ancona, Vis Pesaro e Fermana

ANCONA – Quindicesima di campionato tra domani, 25 novembre, e lunedì prossimo, con tre marchigiane in campo domani, tutte in trasferta Ancona, Vis Pesaro e Fermana, e con la Recanatese che gioca al Tubaldi lunedì. L’Ancona affronta la trasferta di Ferrara per giocare contro una Spal dal grande blasone ma in crisi di risultati. Saranno circa 800 i sostenitori dorici che seguiranno la squadra nella città estense per tifare biancorosso, ma la sfida per la squadra di Colavitto si prospetta estremamente delicata. La Vis Pesaro gioca al Porta Elisa nella tana della Lucchese, i ragazzi di Banchieri vengono da due sconfitte consecutive con la giustificazione di aver affrontato le due capolista del girone, i toscani hanno anche loro perso a Cesena, ma il match per la Vis appare decisamente più alla portata dei precedenti. Per i pesaresi indispensabile tornare a fare punti, così come per la Fermana che nella serata di domani affronta la partita di Rimini con l’obbligo di tornare a casa con un risultato positivo.

Cinque sconfitte nelle ultime sei partite, reduce da tre ko consecutivi, la Fermana vuole reagire e scrollarsi di dosso quel ruolo di vittima sacrificale del torneo che le ritaglia addosso l’ultimo posto in classifica con 7 punti in 14 gare. Serve fare punti e farlo subito, se non si vuole concludere in largo anticipo una stagione cominciata malissimo. Lunedì tocca alla Recanatese che torna al Tubaldi dopo il ko di Ancona decisa a riprendere la strada interrotta al Del Conero, per la squadra di Pagliari c’è il Pineto che, al pari proprio dei giallorossi, rappresenta una sorpresa di questo torneo, appaiato in classifica alla Recanatese a quota 21 punti. Per Sbaffo e compagni è indispensabile tornare alla vittoria, sfruttando il fattore campo in questa sfida tra mine vaganti del torneo.

Serie C, 15° turno, così in campo domani, sabato 25 novembre: Lucchese-Vis Pesaro (ore 16.15), Spal-Ancona (ore 16.15), Juventus Next Gen-Arezzo (ore 18.30), Perugia-Carrarese (ore 18.30), Pescara-Cesena (ore 20.45), Pontedera-Virtus Entella (ore 20.45), Rimini-Fermana (ore 20.45). Domenica 26 novembre: Sestri-Olbia (ore 14.00), Torres-Gubbio (ore 14.00). Lunedì 27 novembre: Recanatese-Pineto (ore 20.45). Classifica: Cesena e Torres punti 33; Carrarese 26; Perugia 25; Pescara, Pineto e Recanatese 21; Gubbio 20 e Pontedera; Ancona 19; Arezzo 18; Lucchese* 16; Rimini* e Olbia* 15; Virtus Entella* 14; Sestri, Vis Pesaro e Spal 12; Juventus Next Gen** 11; Fermana 7. * una partita in meno, ** due partite in meno. Prossimo turno, sabato 02 dicembre: Cesena-Juventus Next Gen (ore 16.15), Virtus Entella-Pescara (ore 16.15), Ancona-Pontedera (ore 18.00), Carrarese-Recanatese (ore 18.30), Gubbio-Spal (ore 18.30), Arezzo-Lucchese (ore 20.45). Domenica 03 dicembre: Fermana-Torres (ore 14.00), Olbia-Perugia (ore 14,00), Pineto-Sestri (ore 14.00), Vis Pesaro-Rimini (ore 20.45).