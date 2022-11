Calcio, tra Vis Pesaro e Fermana è 1-1

Pesaresi che passano in vantaggio con Fedato. La Fermana risponde e firma il pari nel finale con il gol di Bunino

Termina in parità il derby marchigiano tra Vis Pesaro e Fermana con le due compagini che muovono rispettivamente la loro classifica con un punticino prezioso che sta stretto alla formazione pesarese per come è arrivato a pochi minuti dalla fine il pareggio dei gialloblù.

Dopo un primo tempo molto combattuto ed equilibrato con la Fermana meglio all’inizio e la Vis che cresce con il passare del tempo il gol che sblocca la partita arriva nella ripresa.

Al 54° è la rete di Fedato a portare avanti la Vis Pesaro. L’attaccante biancorosso in area avversaria da posizione angolata, piazza un gran tiro con il destro a giro sul secondo palo e nulla può il portiere Nardi per evitare l’1-0 Vis.

Ospiti che non ci stanno e dopo un paio di occasioni trovano il pareggio al minuto ’89. La rete dell’1-1 la segna Bunino con un bel tiro al volo dal limite dell’area dove nulla può il portiere vissino Farroni per evitare il gol.

Un punto a testa per Vis Pesaro e Fermana che salgono rispettivamente a quota 15 e 11 punti in classifica restando però sempre nella zona calda della classifica.