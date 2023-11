Calcio serie C, super Spagnoli e l’Ancona vince il derby con la Recanatese

ANCONA – Il quattordicesimo turno di campionato porta punti solo all’Ancona che supera la Recanatese nel derby, cadono in casa sia la Fermana contro l’Arezzo sia la Vis Pesaro contro la capolista Torres. L’Ancona di Colavitto centra il successo per 2-0 sulla Recanatese con due reti realizzate nella ripresa dal centravanti Spagnoli, la prima su assist di Saco e la seconda su rigore guadagnato da Paolucci. Ancona cinica e solida, Recanatese che gioca una buona partita ma che non riesce a sfruttare le poche occasioni da gol che crea. La Recanatese non perdeva dal 22 ottobre scorso, nel derby con la Vis Pesaro, l’Ancona centra il terzo successo consecutivo in casa al Del Conero, terzo successo dal ritorno in panchina di Colavitto che con l’Ancona finora ha conquistato 10 punti in 5 partite.

La Fermana si arrende all’Arezzo 2-3: passano in vantaggio i toscani con Guccione, nella ripresa pareggia di testa Montini e subito dopo torna in vantaggio l’Arezzo ancora con Guccione, verso la mezz’ora Misuraca ristabilisce l’equilibrio, ancora di testa, ma un minuto dopo è ancora l’Arezzo a portarsi in vantaggio, stavolta definitivamente, con la terza rete messa a segno da Guccione. E a Fermo si scatena la contestazione. Anche la Vis Pesaro è costretta alla resa, nel posticipo di lunedì, inchinandosi alla capolista Torres che passa al Benelli 1-2: la squadra di Banchieri passa in vantaggio con Nina nel primo tempo, ma nella ripresa gli isolani ribadiscono la loro supremazia trovando con l’ex Fermana Fischnaller due gol che valgono i tre punti, il secondo proprio nell’ultimo minuto di recupero. Punizione pesante per la Vis Pesaro che cade in casa per la seconda volta di questo campionato: la prima, curiosamente, con l’altra formazione sarda, l’Olbia lo scorso 8 settembre.

Classifica: Cesena e Torres punti 33; Carrarese 26; Perugia 25; Pescara, Pineto e Recanatese 21; Gubbio 20 e Pontedera; Ancona 19; Arezzo 18; Lucchese* 16; Rimini* e Olbia* 15; Virtus Entella* 14; Sestri, Vis Pesaro e Spal 12; Juventus Next Gen** 11; Fermana 7. * una partita in meno, ** due partite in meno. Prossimo turno, sabato 25 novembre: Lucchese-Vis Pesaro (ore 16.15), Spal-Ancona (ore 16.15), Juventus Next Gen-Arezzo (ore 18.30), Perugia-Carrarese (ore 18.30), Pescara-Cesena (ore 20.45), Pontedera-Virtus Entella (ore 20.45), Rimini-Fermana (ore 20.45). Domenica 26 novembre: Sestri-Olbia (ore 14.00), Torres-Gubbio (ore 14.00). Lunedì 27 novembre: Recanatese-Pineto (ore 20.45).