Serie C: storica vittoria Recanatese, un punto Vis Pesaro e Fermana. Ko per l’Ancona

Decima giornata di campionato per le squadre del Girone B della Serie C di calcio. Il pomeriggio si è aperto alle 14.30 con tre delle quattro marchigiane in campo: l’Ancona perde in casa della Virtus Entella (3-2) dopo essere stata avanti 2-0, prima storica vittoria in Serie C per la Recanatese in casa contro il Siena (2-1) e pareggio senza reti per la Vis Pesaro contro l’Alessandria. Alle 17.30, a Rimini, la Fermana sfiora il colpaccio venendo raggiunta solo al minuto 92 da un gol dei padroni di casa, finisce 2-2.

L’Ancona perde sul campo dell’Entella ed esce con grande rammarico, perché una doppietta di Di Massimo (prima rete al 11′ e seconda al 39′), l’aveva mandata negli spogliatoi alla fine del primo tempo con addirittura due reti di margine. A svoltare totalmente la partita è stata l’espulsione di De Santis al 68′, con la Virtus Entella che ha prima accorciato le distanze dal dischetto con Merkaj e poi pareggiate con Tenkorang (83′). L’Entella poi vince all’ultimo respiro, sfruttando al massimo l’ inferiorità numerica dei ragazzi di mister Colavitto e ribaltandola con Faggioli per il definitivo 3-2. Una sconfitta che brucia per i biancorossi.

Poche emozioni a Pesaro dove la Vis impatta per 0-0 contro un’Alessandria che rimane relegata in fondo alla classifica, ma strappa un buon punto fuori casa. Prestazione incolore dei padroni di casa, che creano poco e non riescono a trovare il gol contro la seconda peggior difesa del campionato (15). Vis Pesaro che rimane a quota 13 punti in classifica, in una zona comunque tranquilla a ridosso dei playoff.

Successo storico della Recanatese che coglie il primo bottino pieno della sua storia in Serie C, rimontando e battendo il Siena 2-1. In vantaggio gli ospiti con Paloschi al 22′ e prima frazione che su chiude sull’1-0, poi nella ripresa la favola: in sei minuti, dal 62′ al 68′, prima pareggia con Ventola e poi ribalta con Sbaffo, per una giornata che diventa indimenticabile per i giallorossi. Abbandonato l’ultimo posto in classifica e raggiunti gli 8 punti in classifica insieme a Montevarchi ed Alessandria.

A sfiorare il colpaccio alle 17.30 è la Fermana, che a Rimini gioca un’ottima gara e passa in vantaggio due volte, poi raggiunta prima sull’1-1, poi sul 2-2 finale. Se il vantaggio di Giandonato (28′) dura appena sette minuti prima del pareggio di Delcarro, è Fischnaller su rigore a spaventare davvero il Rimini, che impiega mezz’ora prima di riacciuffare un punto, grazie a Rosso, che a gara quasi finita batte Nardi. Un peccato aver perso due punti nei minuti finali, ma rimane la buona prestazione dei gialloblu.

Negli altri campi Gubbio-Imolese 3-0, Torres-Olbia 1-1, Cesena-Fiorenzuola 2-1, Lucchese-Montevarchi 1-0, San Donato-Pontedera 1-2.