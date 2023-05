Calcio, serie C: al Del Conero l’Ancona sfida il Lecco

ANCONA – Primo turno di playoff fase nazionale per l’Ancona che stasera 18 maggio alle 20.30 allo stadio Del Conero affronta il Lecco. È il primo atto di questa post season su palcoscenico nazionale, che l’Ancona s’è conquistato qualificandosi prima con l’1-1 maturato contro la Lucchese una settimana fa e poi con il successo per 1-0 otteunto domenica scorsa a Carrara. Stasera i dorici affrontano la terza del girone A, appunto il Lecco, partita di ritorno lunedì prossimo 22 maggio alla medesima ora allo stadio Rigamonti Ceppi. Davanti a una cornice di pubblico che, grazie anche alle previsioni meteo ma soprattutto al ritrovato entusiasmo dopo i due passaggi di turno della scorsa settimana, si preannuncia di tutto rispetto – attesi tra i tremila e i quattromila spettatori – la squadra di Marco Donadel tenta dunque una nuova impresa, pur priva di capitan Gatto e di Simonetti, squalificati.

Per la formazione biancorossa, però, non ci sono scuse, contro un avversario di tutto rispetto che, però, non gioca da 25 giorni a causa dello slittamento dei playoff, serve una prova maiuscola che consegni all’Ancona non solo una vittoria ma anche un punteggio che le permetta di affrontare con serenità il match di ritorno. In caso di parità di gol realizzati, infatti, passa il turno la squadra testa di serie, che in questo caso è appunto il Lecco.

Donadel, come pure il tecnico bluceleste Foschi, presenta un 3-5-2 in cui davanti a Perucchini dovrebbero esserci Barnabà (o Brogni) insieme a Mondonico e Camigliano, a centrocampo Mezzoni e Martina esterni insieme a Basso, Prezioso e Paolucci, con Spagnoli e Melchiorri (o Moretti) in attacco, ma non è escluso che il tecnico di Conegliano proponga stavolta un 3-4-1-2 con Di Massimo trequartista e lasciando in panchina uno tra Basso e Prezioso. Le altre partite in programma per questi ottavi di andata di playoff sono: Virtus Verona-Pescara, Audace Cerignola-Foggia, Pro Sesto Vicenza e Gubbio-Virtus Entella, tutte in campo alle 20.30 e tutte con ritorno previsto per lunedì prossimo 22 maggio ancora alle 20.30.