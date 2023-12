Calcio serie C, sotto i riflettori Ancona-Pescara e Vis Pesaro-Sestri

ANCONA – Diciottesimo turno di serie C con le squadre del girone B in campo oggi, sabato 16 dicembre, domani e lunedì. Fermana, Vis Pesaro e Ancona in casa e Recanatese in trasferta. La Fermana scende in campo oggi alle 16.15 al Recchioni cercando di confermare le buone cose mostrate nelle ultime prove nel match con la Juventus Next Gen. Guardando la classifica gli avversari sarebbero tra quelli più alla portata ma in bianconero c’è sempre l’incognita Yildiz che quando viene schierato in serie C spesso fa la differenza. Per la squadra di Protti l’obbligo di approfittare del turno casalingo. Domani alle 16.15 la Vis Pesaro affronta il Sestri, rinvigorito dal successo di una settimana fa sull’Ancona, la squadra di Banchieri viene da tre risultati utili consecutivi e vuole confermare il momento positivo approfittando della sfida al Benelli per incamerare punti utili ai fini della salvezza diretta, anche perché il Sestri insegue a una lunghezza.

Domani alle 20.45 l’Ancona affronta il Pescara, come la si guarda è una partita sentita e partecipata, i mille biglietti a disposizione dei pescaresi sono evaporati nel giro di due giorni, il derby dell’Adriatico è sempre un big match. Da una parte la squadra di Colavitto alla ricerca di certezze smarrite nelle ultime due gare, dall’altra quella di Zeman – assente – che viene da tre successi consecutivi in campionato ma anche dal ko di Catania in Coppa. Sempre domani alle 18.30 trasferta al Barbetti di Gubbio per una Recanatese che dopo il ko interno di misura maturato contro la corazzata Cesena affronta un’altra delle squadre più quotate del girone. La classifica, però, dice che l’undici di Pagliari al momento è ottavo e il Gubbio decimo, buona ragione per pensare che i leopardiani hanno tutte le carte in regola per ambire a fare risultato anche in terra umbra. Il big-match di giornata, comunque, resta quello di domani alle 14 al Manuzzi dove il Cesena capolista affronta la Torres seconda in classifica. Si tornerà a giocare venerdì e sabato prima di Natale, turno che concluderà il girone di andata prima della sosta natalizia.

Serie C girone B, 18esimo turno, così in campo oggi, sabato 16 dicembre: Fermana-Juventus Next Gen (ore 16.15), Virtus Entella-Rimini (ore 16.15), Pineto-Spal (ore 20.45). Domenica 17 dicembre: Cesena-Torres (ore 14.00), Olbia-Pontedera (ore 14.00), Vis Pesaro-Sestri (ore 16.15), Gubbio-Recanatese (ore 18.30), Ancona-Pescara (ore 20.45), Carrarese-Lucchese (ore 20.45). Lunedì 18 dicembre: Arezzo-Perugia (ore 20.30). Classifica: Cesena punti 42; Torres 40; Pescara e Perugia 30; Carrarese 28; Pineto e Pontedera 26; Recanatese e Rimini 23; Gubbio e Lucchese 21; Ancona 20; Arezzo 19; Virtus Entella* 18; Olbia e Vis Pesaro 17; Sestri 16; Spal e Juventus Next Gen* 15; Fermana 9. * una partita in meno. Prossimo turno, venerdì 22 dicembre: Lucchese-Ancona (ore 18.30), Torres-Pineto (ore 18.30), Pontedera-Carrarese (ore 20.45), Rimini-Gubbio (ore 20.45). Sabato 23 dicembre: Juventus Next Gen-Vis Pesaro (ore 16.15), Perugia-Cesena (ore 18.30), Sestri-Arezzo (ore 18.30), Spal-Olbia (ore 18.30), Recanatese-Virtus Entella (ore 18.30), Pescara-Fermana (ore 20.45).