Calcio, Serie C: sconfitte per Fermana, Recanatese e Vis Pesaro

Nelle gare delle 14.30 della dodicesima giornata di Girone B della Serie C di calcio, nessuna delle tre marchigiane in campo raccoglie punti

Dodicesima giornata di campionato per le squadre del Girone B della Serie C di calcio. Il pomeriggio si è aperto alle 14.30 con tre marchigiane in campo in cui nessuna è riuscita a strappare punti: sconfitte infatti per Fermana, Recanatese e Vis Pesaro.

La Fermana in trasferta contro la Carrarese perde 2-0 con una rete di Schiavi al 58′ ed una di Samele a fine gara. Sconfitta pesante che inchioda la Fermana a quota 9 punti in classifica sempre in zona play-out. La Carrarese invece vola al momentaneo quinto posto con la settima vittoria stagionale.

La Recanatese, dopo due successi, in casa si arrende al Fiorenzuola che con Morello al 71′ trova il gol partita. Si interrompe a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, ma i giallorossi ora possono guardare la classifica con più ottimismo. Anche il Fiorenzuola coglie il settimo sigillo stagionale e raggiunge quota 21 punti in graduatoria.

La Vis Pesaro invece non si sblocca, non trova il gol da cinque partite e perde nettamente in casa anche contro il Siena 0-2. Paloschi al minuto 48 e Riccardi al 61′ siglano le due reti ospiti, con la Vis che gioca gli ultimi 20′ in superiorità numerica per l’espulsione di Castorani ma non riesce a pungere. Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare, come detto tutte senza reti biancorosse.

Sugli altri campi Cesena-Gubbio 3-0 e Torres-Montevarchi 2-1.

Alle 17.30, a chiudere il quartetto delle marchigiane in campo, l’Ancona, attesa dal fanalino di coda San Donato Tavarnelle.